Adolescente de 12 anos é baleado no meio da rua em Sooretama

A Polícia Militar foi acionada e esteve na unidade hospitalar para atender a ocorrência. No local, o menino contou que foi atingido quando estava sentado em uma rua. Segundo o adolescente, dois homens de bicicleta passaram e fizeram disparos em sua direção. Ainda segundo a PM, a vítima não soube informar quem seriam os autores da tentativa.