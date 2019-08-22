Adolescente de 12 anos é baleado no meio da rua em Sooretama

A Polícia Militar foi acionada e esteve na unidade hospitalar para atender a ocorrência. No local, o menino contou que foi atingido quando estava sentado em uma rua. Segundo o adolescente, dois homens de bicicleta passaram e fizeram disparos em sua direção. Ainda segundo a PM, a vítima não soube informar quem seriam os autores da tentativa.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Em nota, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Sooretama e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas. Informações adicionais, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Não é preciso se identificar.