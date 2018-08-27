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Crime sexual

Adolescente acusa homem de estupro em Linhares

Vítima tem 15 anos e alega que foi ameaçada de morte pelo acusado. O caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Linhares

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 15:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 15:04
Caso foi registrado na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um adolescente de 15 anos acusou um homem de estupro em Linhares, região Norte do Estado, no último sábado (25). O suspeito, que não teve a idade informada, teria ameaçado matar a vítima e cometeu o crime em uma mata fechada próximo à Linha Verde.
Segundo a Polícia Militar, o adolescente contou que estava em uma rua do bairro Novo Horizonte com amigos quando pegou uma carona de carro com o acusado para voltar para sua casa, em outro bairro. Quando chegou em sua residência, a vítima foi olhar seu celular e tinha uma mensagem do homem, dizendo que iria matá-lo se não o encontrasse no portão.
Com medo das ameaças, o adolescente foi para o portão e depois seguiu com o suspeito até uma mata fechada na região da Linha Verde. No local, ele teria sido estuprado pelo acusado. Depois, a vítima foi ao Batalhão da Polícia Militar para denunciar o abuso sexual sofrido. Os militares realizaram buscas na casa do acusado e também em outros bairros, mas ele não foi encontrado.
POLÍCIA CIVIL
Procurada, a Polícia Civil informou, em nota, que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Linhares. "No momento, informações adicionais não serão passadas para não atrapalhar a apuração", destaca a nota.
Adolescente acusa homem de estupro em Linhares
 

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