Administradora tem carro roubado à luz do dia no ES

Uma administradora, de 55 anos, ficou na mira de uma arma de ladrões de carros durante um assalto, na tarde desta quarta-feira (7), no Bairro Alecrim, em Vila Velha.
Segundo relato da vítima, ela chegava sozinha em um Corola, de cor cinza, quando foi abordada por dois criminosos que desceram de um táxi. Foi muito rápido. Quando estacionei o carro na rua para ir a uma loja, eles saíram do táxi que parou pouco mais a frente. Cada um se aproximou de um lado do carro e um deles apontou uma arma, mandando eu sair do carro, lembrou a administradora.
Pessoas que assistiram a cena ajudaram a mulher, que ficou muito abalada emocionalmente com o assalto. A
foi acionada e levou a vítima até à Delegacia Regional de Vila Velha, onde a administradora registrou o crime. Foi um susto muito grande, nunca tinha passado por isso, lamentou.
Um dos militares que deram apoio, Sargento Silvio, informou que a área não tem registros de assaltos. O que temos de informação é de que foram no sentido Cariacica. Esse tipo de crime não é comum naquela região, por isso acreditamos que tenham feito esse roubo para utilizar o carro em outros assaltos, observou o militar.