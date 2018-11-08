Administradora tem carro roubado à luz do dia no ES

Uma administradora, de 55 anos, ficou na mira de uma arma de ladrões de carros durante um assalto, na tarde desta quarta-feira (7), no Bairro Alecrim, em

Segundo relato da vítima, ela chegava sozinha em um Corola, de cor cinza, quando foi abordada por dois criminosos que desceram de um táxi. Foi muito rápido. Quando estacionei o carro na rua para ir a uma loja, eles saíram do táxi que parou pouco mais a frente. Cada um se aproximou de um lado do carro e um deles apontou uma arma, mandando eu sair do carro, lembrou a administradora.