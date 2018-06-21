Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saída de cerimonial

Administrador é baleado em tentativa de assalto em Vitória

Vítima estava no carro com a família quando foi abordado por dois criminosos próximo a um cerimonial infantil, em Bento Ferreira

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 12:59
Administrador mostra ferimento na mão causado pelo tiro disparado por assaltante Crédito: Bernardo Coutinho
Um administrador, 37 anos, foi baleado na mão durante uma tentativa de assalto na saída de um cerimonial infantil na Avenida Cezar Hilal, em Bento Ferreira, Vitória, na noite desta quarta-feira (20).
O administrador contou para a reportagem do Gazeta Online que estava na festa do filho de uma amiga juntamente com a esposa, uma comerciante, 38 anos, e os dois filhos, um menino de 3 anos e uma menina de 1 ano e meio.
A família deixou o aniversário e o administrador, que tinha parado o carro a uns 20 metros do estabelecimento, foi até o veículo e colocou os filhos nas cadeirinhas. Já no volante, com a esposa ao lado, o administrador estava pegando as moedas no console do carro para entregar ao flanelinha quando dois assaltantes se aproximaram pela frente do veículo.
Segundo o administrador, os bandidos falaram alguma coisa que ele não entendeu e, logo depois, um dos criminosos apontou uma arma. Com medo, o administrador se desesperou por causa dos filhos que estavam no carro e acelerou o veículo.
Nesse momento, o bandido armado fez um disparo e acertou a mão direita do administrador, que segurava o volante. Ele continuou dirigindo até o Cias, na Leitão da Silva, onde procurou socorro médico.
O administrador afirmou que só acelerou com o carro pois ficou com medo de que os bandidos levassem os filhos junto com o veículo, já que eles estavam presos nas cadeirinhas.
A ocorrência foi registrada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Administrador é baleado em tentativa de assalto em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados