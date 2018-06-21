Administrador é baleado em tentativa de assalto em Vitória

Administrador mostra ferimento na mão causado pelo tiro disparado por assaltante Crédito: Bernardo Coutinho

Um administrador, 37 anos, foi baleado na mão durante uma tentativa de assalto na saída de um cerimonial infantil na Avenida Cezar Hilal, em Bento Ferreira, Vitória, na noite desta quarta-feira (20).

O administrador contou para a reportagem do Gazeta Online que estava na festa do filho de uma amiga juntamente com a esposa, uma comerciante, 38 anos, e os dois filhos, um menino de 3 anos e uma menina de 1 ano e meio.

A família deixou o aniversário e o administrador, que tinha parado o carro a uns 20 metros do estabelecimento, foi até o veículo e colocou os filhos nas cadeirinhas. Já no volante, com a esposa ao lado, o administrador estava pegando as moedas no console do carro para entregar ao flanelinha quando dois assaltantes se aproximaram pela frente do veículo.

Segundo o administrador, os bandidos falaram alguma coisa que ele não entendeu e, logo depois, um dos criminosos apontou uma arma. Com medo, o administrador se desesperou por causa dos filhos que estavam no carro e acelerou o veículo.

Nesse momento, o bandido armado fez um disparo e acertou a mão direita do administrador, que segurava o volante. Ele continuou dirigindo até o Cias, na Leitão da Silva, onde procurou socorro médico.

O administrador afirmou que só acelerou com o carro pois ficou com medo de que os bandidos levassem os filhos junto com o veículo, já que eles estavam presos nas cadeirinhas.

A ocorrência foi registrada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).