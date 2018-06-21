Um administrador, 37 anos, foi baleado na mão durante uma tentativa de assalto na saída de um cerimonial infantil na Avenida Cezar Hilal, em Bento Ferreira, Vitória, na noite desta quarta-feira (20).
O administrador contou para a reportagem do Gazeta Online que estava na festa do filho de uma amiga juntamente com a esposa, uma comerciante, 38 anos, e os dois filhos, um menino de 3 anos e uma menina de 1 ano e meio.
A família deixou o aniversário e o administrador, que tinha parado o carro a uns 20 metros do estabelecimento, foi até o veículo e colocou os filhos nas cadeirinhas. Já no volante, com a esposa ao lado, o administrador estava pegando as moedas no console do carro para entregar ao flanelinha quando dois assaltantes se aproximaram pela frente do veículo.
Segundo o administrador, os bandidos falaram alguma coisa que ele não entendeu e, logo depois, um dos criminosos apontou uma arma. Com medo, o administrador se desesperou por causa dos filhos que estavam no carro e acelerou o veículo.
Nesse momento, o bandido armado fez um disparo e acertou a mão direita do administrador, que segurava o volante. Ele continuou dirigindo até o Cias, na Leitão da Silva, onde procurou socorro médico.
O administrador afirmou que só acelerou com o carro pois ficou com medo de que os bandidos levassem os filhos junto com o veículo, já que eles estavam presos nas cadeirinhas.
A ocorrência foi registrada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Administrador é baleado em tentativa de assalto em Vitória