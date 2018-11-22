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Sul do ES

Acusados de roubos em Alfredo Chaves são presos em Castelo

Com a dupla foram aprendidos uma espingarda e um veículo utilizado na fuga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 15:38

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 15:38

Acusados de roubos em Alfredo Chaves são presos em Castelo Crédito: Divulgação Polícia Civil
Dois homens foram presos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta quarta-feira (21). Eles são suspeitos de terem realizado pelo menos dois assaltos em Alfredo Chaves, na Região Serrana. Com a dupla foram apreendidos armas e um dos veículos usado no crime.
De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi uma ação conjunta entre a Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC) e a delegacia de Alfredo Chaves. O veículo Volkswagem Parati, usado nos roubos, foi encontrado no bairro São Francisco de Assis, após os policiais visualizarem o veículo e identificarem o imóvel de um dos acusados. Foi feito um cerco no imóvel e os policiais observaram que os criminosos estavam com pelo menos uma arma de fogo.
Dois jovens de 23 e 24 anos foram detidos e, no imóvel, foi apreendida uma espingarda calibre .32. Segundo a Polícia Civil, um deles tem passagem por posse ilegal de armas de fogo e o outro por tráfico de drogas. Os dois foram levados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
ASSALTOS
Uma residência localizada em Cachoeira Alta, em Alfredo Chaves, foi alvo dos bandidos na manhã de terça-feira (20). Três bandidos armados, todos encapuzados, com roupas velhas e que cobriam todo o corpo chegaram ao local, pela parte superior da propriedade, e invadiram a casa onde levaram quatro aparelhos de telefone celular.
Em seguida foram em direção a casa de outra vítima, onde renderam toda a família e, com ameaças de morte, exigiram tudo de valor que ali estava. De acordo com a Polícia Civil, os acusados sabiam a rotina e onde ficavam objetos da casa. Do local foram levados dois relógios, R$ 2.420 em espécie, documentos, cartões e uma espingarda.
Para fugir do local, os bandidos usaram o veículo Volkswagem Parati (que foi apreendido) e um GM Celta, que não foi localizado.

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