Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cachoeiro de Itapemirim

Acusados de matar jovem com requintes de crueldade no ES são presos

Os irmãos Lucilene Valory Henrique, de 34 anos, e Lucas Valory Henrique, de 23 anos, além de Rogério Rosa Dutra, de 34 anos foram detidos

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 20:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 20:28
Rogério Rosa Dutra e Lucilene Valory Henrique. A foto de Lucas, que também foi preso, não foi divulgada Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Três pessoas suspeitas de torturar e matar a adolescente Maria Eugênia de Oliveira Macedo, de 14 anos, e de tentar matar o namorado dela, de 18 anos, foram presos nesta segunda-feira (19) em Cachoeiro de Itapemirim. A prisão preventiva foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no município. O crime aconteceu no dia 17 de outubro e o corpo da jovem foi encontrado no Rio Itapemirim.
Segundo o titular da DHPP, delegado Felipe Vivas, os crimes foram motivados por disputas do tráfico de drogas. O assassinato de Maria Eugênia foi uma retaliação. Os suspeitos teriam tentado matar o namorado dela, que é traficante no bairro Village da Luz. Como não conseguiram efetivar o assassinato, eles torturaram e mataram a adolescente com golpes de facão. Após o crime, os suspeitos ainda teriam atirado o corpo da vítima no Rio Itapemirim, explicou.
> Adolescente foi morto por causa de dívida de R$ 300 na Serra
Os irmãos Lucilene Valory Henrique, de 34 anos, e Lucas Valory Henrique, de 23 anos, além de Rogério Rosa Dutra, de 34 anos foram detidos. Rogério foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim e Lucilene ao Centro Prisional Feminino (CPF) de Cachoeiro de Itapemirim. Já Lucas foi para o CDP por posse ilegal de arma de fogo.
O CRIME
Maria Eugênia de Oliveira Macedo, de 14 anos, havia fugido de casa em setembro, na cidade de Muqui, região Sul do Espírito Santo, e foi encontrada morta em um rio do município de Itapemirim. O corpo possuía diversos ferimentos provocados por golpes de facão.
Maria Eugênia de Oliveira Macedo Crédito: Arquivo Pessoal
De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas, a moça não era o alvo dos criminosos, mas sim o namorado dela.
A motivação foi um problema que eles (os executores) tinham com o namorado da menina. Ela estava com ele no dia do crime. O namorado sofreu uma tentativa de homicídio, mas correu e a deixou para trás. Ela foi arrastada para a beira do rio, onde foi brutalmente assassinada
delegado Felipe Vivas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prédios na Orla de Itaparica
Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado
Desnível na altura do km 15 em comparação á uma caneta
Contorno do Mestre Álvaro: desníveis acendem alerta para segurança
Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados