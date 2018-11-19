Acusados de matar jovem com requintes de crueldade no ES são presos

Rogério Rosa Dutra e Lucilene Valory Henrique. A foto de Lucas, que também foi preso, não foi divulgada Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Cachoeiro de Itapemirim. A prisão preventiva foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no município. O crime aconteceu no dia 17 de outubro e o corpo da jovem foi encontrado no Rio Itapemirim. Três pessoas suspeitas de torturar e matar a adolescente Maria Eugênia de Oliveira Macedo, de 14 anos, e de tentar matar o namorado dela, de 18 anos, foram presos nesta segunda-feira (19) em. A prisão preventiva foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa () no município. O crime aconteceu no dia 17 de outubro e o

Segundo o titular da DHPP, delegado Felipe Vivas, os crimes foram motivados por disputas do tráfico de drogas. O assassinato de Maria Eugênia foi uma retaliação. Os suspeitos teriam tentado matar o namorado dela, que é traficante no bairro Village da Luz. Como não conseguiram efetivar o assassinato, eles torturaram e mataram a adolescente com golpes de facão. Após o crime, os suspeitos ainda teriam atirado o corpo da vítima no Rio Itapemirim, explicou.

Os irmãos Lucilene Valory Henrique, de 34 anos, e Lucas Valory Henrique, de 23 anos, além de Rogério Rosa Dutra, de 34 anos foram detidos. Rogério foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim e Lucilene ao Centro Prisional Feminino (CPF) de Cachoeiro de Itapemirim. Já Lucas foi para o CDP por posse ilegal de arma de fogo.

O CRIME

Maria Eugênia de Oliveira Macedo, de 14 anos, havia fugido de casa em setembro, na cidade de Muqui, região Sul do Espírito Santo, e foi encontrada morta em um rio do município de Itapemirim. O corpo possuía diversos ferimentos provocados por golpes de facão.

Maria Eugênia de Oliveira Macedo Crédito: Arquivo Pessoal

De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas, a moça não era o alvo dos criminosos, mas sim o namorado dela.