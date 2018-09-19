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Assassinato

Acusados de crime contra médica são indiciados por outro homicídio

Dionathas e Hermenegildo estão envolvidos no assassinato de um homem, no pátio da Igreja Adventista, que aconteceu no dia 07 de julho do ano passado em Laranja da Terra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 15:39

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 15:39

Dionathas Alves Vieira e Hermenegildo Palaoro foram indiciados por um assassinato em Laranja da Terra Crédito: Montagem | Gazeta Online
Dionathas Alves Vieira, apontado como executor da médica Milena Gottardi e Hermenegildo Palaoro Filho, o Gildinho, acusado de ser um dos intermediários do assassinato, foram indiciados por mais um homicídio ocorrido em Laranja da Terra.
De acordo com o delegado Geraldo Peçanha, do Distrito de Policia de Domingos Martins as investigações apontam que Dionathas e Hermenegildo estão envolvidos no assassinato de um homem, no pátio da Igreja Adventista, que aconteceu no dia 07 de julho do ano passado, na localidade rural de Sobreiro.
> Caso Milena Gottardi: "A gente vive com medo, além de toda tristeza"
Pelas investigações Dionathas foi o executor e Hermenegildo o intermediário do crime. Os mandantes ainda não foram identificados.
> Caso Milena: acusados tentam se livrar de Júri Popular
Segundo o delegado, ficou comprovado nos autos que se tratou de um crime de mando em razão de dívida que a vítima mantinha com outras pessoas. Dionathas e Hermenegildo foram indiciados por homicídio Triplamente Qualificado e Associação Criminosa.
Defesa
Segundo o advogado de Dionathas, Leonardo Rocha, o cliente nega o cometimento do crime e afirma que somente está sendo acusado em função da repercussão doa morte da médica Milena Gottardi. Ele tem assumido suas responsabilidades sobre o caso da médica, mas em Laranja da Terra provará sua inocência, disse.
Já o advogado de Hermenegildo, David Passos, disse que não teve acesso aos autos e, por isso, pediu ao cliente para exercer seu direito constitucional ao silêncio. Hermenegildo não participou do crime. As acusações carecem de provas. Não temos dúvidas que tudo ficará esclarecido. Ele está sendo acusado injustamente, afirmou.
Acusados de crime contra médica são indiciados por outro homicídio

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