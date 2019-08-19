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Acidente

Acusado de sequestrar casal e causar morte de jovem é julgado em Aracruz

Bruno Felipe Jesus, 21 anos, bateu o carro quando fugia da polícia. No veículo estavam Vinícius Vieira dos Santos e a namorada dele. Vinícius morreu na hora.

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 17:50

Publicado em 

19 ago 2019 às 17:50
Começou nesta segunda-feira (19) o julgamento de Bruno Felipe Jesus, 21 anos, acusado de sequestrar um casal e causar a morte de uma das vítimas em um acidente, em março deste ano, em Aracruz.
Bruno fugia da polícia quando bateu o carro e caiu de um viaduto, em Fundão. No veículo estavam Vinícius Vieira dos Santos, 21, e a namorada dele. O jovem morreu na hora. O vídeo abaixo mostra momentos antes do crime, quando o casal sai da garagem de um supermercado no carro. 
A primeira audiência de instrução e julgamento de Bruno começou na tarde desta segunda-feira (19) no Fórum de Aracruz, quase cinco meses após o crime. Foram colhidos depoimentos de testemunhas, entre elas a namorada de Vinícius e o pai da vítima, Márcio Tomaz dos Santos.
A família pede que não só Bruno, mas que o jovem que participou do sequestro seja julgados pelo crime. 
"u quero que as duas pessoas paguem por isso, porque não é justo. A gente vive com essa dor e as pessoas estão soltas, andando por aí, como se nada tivesse acontecid"
Áurea Aparecida Vieira, mãe de Vinícius - Cargo do Autor
> "Escolha das vítimas foi aleatória", diz bandido sobre sequestro no ES
O Ministério Público incluiu na denúncia os crimes de roubo após Bruno ter confessado roubar os celulares das vítimas. Além disso, foram incluídos dois delitos de trânsito, adulteração do veículo e direção perigosa. O acusado usou uma moto com placa adulterada para cometer o crime.
Casal foi sequestrado e acabou vítima de acidente em Fundão Crédito: Chico Calente| TV Gazeta
O processo corre sob sigilo, mas o advogado da família de Vinícius, Marcelo Ribeiro de Freitas, informou que já solicitou que o processo saia do segredo de Justiça.
"Foi o nosso filho e se não houver justiça pode ser o filho de qualquer um. Ele causou um dano não só em quem foi, mas em quem ficou", disse o pai de Vinícius, Márcio Tomaz dos Santos.
> Vídeo mostra casal momentos antes de sequestro em Aracruz
O CRIME
O crime aconteceu no dia 21 de março deste ano, em Aracruzno Norte do Estado. Vinícius tinha ido buscar a namorada no trabalho dela, por volta das 22 horas, quando foram sequestrados. 
De acordo com a polícia, Bruno chegou de moto com um comparsa e rendeu o casal. Ele assumiu a direção do veículo de Vinícius e manteve o casal refém por aproximadamente 7 horas, tentando extorquir dinheiro da família das vitimas. O outro criminoso acompanhou o crime em uma moto.
Casal foi sequestrado e acabou vítima de acidente em Fundão Crédito: Chico Calente/TV Gazeta
Na madrugada do crime, ao tentar fugir de uma perseguição policial, Bruno bateu o carro e caiu de um viaduto em Fundão. Vinícius estava no banco de trás, com as mãos amarradas, e morreu na hora. A namorada dele não teve ferimentos graves. 
> Operação prende 15 suspeitos de tráfico de drogas em Aracruz

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