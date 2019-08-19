Acusado de sequestrar casal e causar morte de jovem é julgado em Aracruz

Bruno fugia da polícia quando bateu o carro e caiu de um viaduto, em Fundão . No veículo estavam Vinícius Vieira dos Santos, 21, e a namorada dele. O jovem morreu na hora. O vídeo abaixo mostra momentos antes do crime, quando o casal sai da garagem de um supermercado no carro.

A primeira audiência de instrução e julgamento de Bruno começou na tarde desta segunda-feira (19) no Fórum de Aracruz, quase cinco meses após o crime. Foram colhidos depoimentos de testemunhas, entre elas a namorada de Vinícius e o pai da vítima, Márcio Tomaz dos Santos.

A família pede que não só Bruno, mas que o jovem que participou do sequestro seja julgados pelo crime.

"u quero que as duas pessoas paguem por isso, porque não é justo. A gente vive com essa dor e as pessoas estão soltas, andando por aí, como se nada tivesse acontecid" Áurea Aparecida Vieira, mãe de Vinícius - Cargo do Autor

O Ministério Público incluiu na denúncia os crimes de roubo após Bruno ter confessado roubar os celulares das vítimas. Além disso, foram incluídos dois delitos de trânsito, adulteração do veículo e direção perigosa. O acusado usou uma moto com placa adulterada para cometer o crime.

Casal foi sequestrado e acabou vítima de acidente em Fundão Crédito: Chico Calente| TV Gazeta

O processo corre sob sigilo, mas o advogado da família de Vinícius, Marcelo Ribeiro de Freitas, informou que já solicitou que o processo saia do segredo de Justiça.

"Foi o nosso filho e se não houver justiça pode ser o filho de qualquer um. Ele causou um dano não só em quem foi, mas em quem ficou", disse o pai de Vinícius, Márcio Tomaz dos Santos.

O CRIME

Aracruz, no Norte do Estado. Vinícius tinha ido buscar a namorada no trabalho dela, por volta das 22 horas, quando foram sequestrados. O crime aconteceu no dia 21 de março deste ano, emno. Vinícius tinha ido buscar a namorada no trabalho dela, por volta das 22 horas, quando foram sequestrados.

De acordo com a polícia, Bruno chegou de moto com um comparsa e rendeu o casal. Ele assumiu a direção do veículo de Vinícius e manteve o casal refém por aproximadamente 7 horas, tentando extorquir dinheiro da família das vitimas. O outro criminoso acompanhou o crime em uma moto.

Casal foi sequestrado e acabou vítima de acidente em Fundão Crédito: Chico Calente/TV Gazeta