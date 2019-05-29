Acusado de matar namorada com fio de celular é julgado em Vila Velha

Rubens de Almeida Dias Junior, de 23 anos, acusado de matar com um fio de carregador de celular a companheira Andrielly Mendonça Pereira dos Santos, de 20 anos, no dia 4 de março de 2018 Crédito: Acervo pessoal

Começou na manhã desta quarta-feira (29), no Fórum de Vila Velha, o julgamento de Rubens de Almeida Dias Junior, de 23 anos, acusado de matar com um fio de carregador de celular a companheira Andrielly Mendonça Pereira dos Santos, de 20 anos , no dia 4 de março de 2018, na casa em que eles moravam no bairro Planalto, em Vila Velha . Na época, Rubens fugiu com a enteada, filha de Andrielly, que na época tinha dois anos, chegou a enviar mensagens para o pai da vítima, mas se entregou à polícia dias depois.

O julgamento começou por volta de 9h desta quarta-feira e o acusado chegou ao local em um carro da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) por volta de 8h40. Familiares de Andrielly fizeram um protesto antes da sessão iniciar pedindo justiça e paz, como afirmam.

"Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, ninguém é dono de ninguém. Nós estamos aqui fazendo esse protesto pedindo paz e que isso acabe no Brasil, onde isso (feminicídio) mais acontece", desabafou.

O pai de Andrielly não teve condições emocionais de ir ao Fórum acompanhar o julgamento e a família espera que a condenação de Rubens seja definida ainda nesta quarta.

O CASO

Na semana da mulher, mais um crime bárbaro foi registrado no Espírito Santo. A vítima é a jovem Andrielly Mendonça Pereira dos Santos, de 20 anos. Ela foi morta com um fio de carregador de celular no pescoço na madrugada de domingo, 4 de março, na Rua Castro Alves, do bairro Planalto, em Vila Velha.

O suspeito de cometer o crime é o companheiro dela, Rubens de Almeida Dias Júnior, 23 anos. O corpo de Andrielly foi encontrado no quarto da filha dela, uma menina de 3 anos.

Segundo vizinhos que moram no mesmo prédio, o casal costumava brigar e morava havia três meses no local. Na madrugada do crime, moradores do prédio acordaram por volta da 1h da madrugada, ouvindo pancadas. Mas como o barulho era muito alto, acharam que alguém tivesse caído da laje.

FUGA

Sem saber o nome das pessoas que viviam no apartamento, os moradores começaram a gritar 'vizinho, vizinho', mas ninguém respondia. Em seguida, eles viram o suspeito de cometer o crime saindo da casa com a menina de 3 anos, que é enteada dele. Ele teria saído de carro. Nesse momento, os moradores tentaram correr atrás do Rubens, mas não conseguiram alcançá-lo.

"Ele saiu acelerando o veículo e levando a criança no banco da frente do carro. Como não vimos a mãe da menina, começamos a pensar que ela deveria estar dentro da casa ainda", contou um vizinho.

Depois de ver o homem ir embora, o vizinho chamou a polícia. Ele bateu na porta da casa da jovem, mas ninguém atendeu. Por uma janela, este morador conseguiu ver o corpo da jovem caído ao lado da cama no quarto da filha dela.

"ELES DISCUTIAM BASTANTE", DIZ VIZINHA

Outra vizinha ouviu a briga do casal antes do crime acontecer e viu quando o acusado foi até a janela do quarto da criança, olhou para ver se tinha alguém vendo a cena e fugiu. "Eles discutiam bastante. O casal passou algum tempo fora de casa e retornou havia cerca de uma semana para a casa", disse.

De acordo com a polícia, a causa da morte da Andrielly foi esgorjamento, ou seja, corte do pescoço.