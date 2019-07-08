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"Motivo fútil"

Acusado de matar jogador de futebol é preso após crime em Vila Velha

Cleber Onofrio Moreira, de 38 anos, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

07 jul 2019 às 22:18

Publicado em 07 de Julho de 2019 às 22:18

Pedro Ícaro Nunes, 21 anos, ex-jogador de futebol, morreu durante confusão em boate em Vila Velha Crédito: Reprodução/Facebook
Acusado de assassinar o jogador de futebol Pedro Ícaro Nunes de Souza, de 21 anos, na madrugada de domingo (7), em Vila Velha, Cleber Onofrio Moreira, de 38 anos, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. De acordo com a Polícia Civil, a arma usada pelo crime foi apreendida e Cleber não apresentou comprovação de que possui registro ou autorização para portar arma de fogo.
O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.
>"Era meu troféu", diz pai de jogador de futebol morto após boate
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. O enterro de Pedro acontece nesta segunda-feira (8), às 10h30, no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.

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