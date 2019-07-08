Acusado de matar jogador de futebol é preso após crime em Vila Velha

O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. O enterro de Pedro acontece nesta segunda-feira (8), às 10h30, no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.