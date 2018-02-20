Acusado de matar esposa em Vila Velha é preso na Bahia

Policiais capixabas foram até o sul da Bahia para prender um homem acusado de matar a mulher em Aribiri, Vila Velha. Em uma operação de 24 horas, os policiais percorreram oito quilômetros de estrada de chão e viajaram de barco até uma fazenda na cidade baiana de Itabepi, onde Ailton dos Santos Seara, de 27 anos, estava escondido.
Ailton é acusado pela polícia de matar Luciana Barbosa, 35, com quem se relacionou por quatro anos. O crime aconteceu no dia 10 de dezembro de 2017. Luciana foi assassinada dentro de casa, a golpes de faca.
Após cometer o assassinato, Ailton embarcou num ônibus e fugiu para Itapebi, no sul da Bahia, onde seus familiares moravam. Foram pouco mais de dois meses de investigações até a polícia capixaba descobrir onde Ailton estava escondido.
De acordo com o delegado Janderson Lube, titular da Delegacia Especializada de Homicídio Contra a Mulher (DHPM), o acusado confessou que, antes de ir para essa fazenda, havia se escondido também na casa dos pais. Ele chegou a morar com a mãe um tempo, depois com o pai e depois foi para essa fazenda onde o pai dele trabalha, que é um local de difícil acesso, contou Lube.
Ao ser abordado pelos policiais, Ailton confessou ter cometido o crime, mas alegou legítima defesa.
De acordo com o delegado, o acusado afirmou que Luciana teria ameaçado matá-lo depois de uma discussão que ele teve com o enteado. Ailton brigou com a vítima e disse que sairia de casa e, por isso, Luciana teria pegado uma faca e tentado matá-lo.
No entanto, a versão não convenceu a polícia. Ele alegou que tinha desavenças com a vítima e que havia um suposto plano de matá-lo. Ele confessou que, durante uma discussão, acabou matando Luciana a facadas. Disse até que depois de alguns golpes, a própria vítima pediu para ele terminar o serviço, mas essa versão não nos parece condizente com a realidade, disse o delegado.
Ailton foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana e responderá por homicídio qualificado por meio cruel, quando se utilizam armas brancas, e feminicídio.