Acusado de matar advogado em Vila Velha é preso em Minas Gerais

Pelé estava foragido e foi preso em uma residência de Ipatinga, em Minas Gerais Crédito: Divulgação | Polícia de Ipatinga

Ipatinga, em Minas Gerais, prendeu, neste sábado (18), Warley Santos Silva, também conhecido como "Pelé", suspeito de assassinar o advogado criminalista Emerson Vieira, de 42 anos, morto a tiros em Jardim Marilândia, em Vila Velha, no dia 21 de julho. A Polícia Militar de, em, prendeu, neste sábado (18), Warley Santos Silva, também conhecido como "Pelé", suspeito de assassinar, de 42 anos, morto a tiros em, em, no dia 21 de julho.

Warley Santos Silva foi encontrado pela polícia em uma casa na cidade mineira, junto com outras quatro pessoas. Entre elas foi detida uma outra pessoa, que é suspeita de ser o comparsa de Pelé, que tem como apelido Menor. Mas ainda não tinha sido confirmado se o nome por ele apresentado ou a idade eram verdadeiros. Fato que será checado esta semana.

Ainda de acordo com Vinicius Ferreira, Warley estava usando nome falso na cidade. Com ele foram apreendidos uma arma grande, uma pistola, munição e uma quantidade considerável de drogas.

Após ser ouvido, Warley vai ser encaminhado para a prisão da cidade.

PRESO 10 VEZES

preso dez vezes pela polícia do Espírito Santo entre 2007 e 2014, quando foi solto pela última vez. O acusado já tinha 10 passagens criminais por homicídio, tráfico de drogas, associação ao tráfico, roubo e receptação de produtos roubados. Ele foipela polícia doentre 2007 e 2014, quando foi solto pela última vez.

O secretário de segurança pública do Espírito Santo, coronel Nylton Rodrigues, criticou a legislação por permitir que o acusado estivesse solto, mesmo com uma ficha criminal extensa.

UM DOS ACUSADOS FOI PRESO NA ÚLTIMA QUARTA (15)

Na tarde da última quarta-feira (15), a polícia prendeu um dos acusados de matar o advogado criminalista Emerson Vieira, de 42 anos. Joilson Gonçalves dos Santos Júnior, o Sorriso, foi detido no bairro Boa Vista, em Vila Velha, e é apontado como o motorista que deu fuga para as duas pessoas que roubaram e mataram a vítima - um deles, o "Pelé", que já foi preso dez vezes.

Joilson Gonçalves dos Santos Júnior, vulgo "Sorriso", foi preso nesta quarta-feira (16) Crédito: Divulgação

A investigação foi iniciada com a hipótese de que o crime teria sido um latrocínio, quando há um roubo seguido de morte. Mas, de acordo com o delegado Henrique Vidigal, da delegacia especializada em Segurança Patrimonial, que coordena a investigação, a polícia trabalha com a hipótese de que tenha sido uma execução.

Ao que tudo indica foi uma execução. O Pelé é conhecido como um dos chefes do tráfico da região de Santa Rita e Treze de Maio, em Vila Velha. Menor é o seu braço direito em atividades criminosas. Na noite anterior, ele abordou Sorriso em um bar e combinou com ele para que dirigisse o carro nesta ação, que ele iria cobrar uma parada. O Sorriso, que foi preso ontem, foi quem os levou até o local e quem deu fuga depois do crime. Procuramos se havia alguma relação entre Emerson e os autores, não encontramos nada, mas também não descartamos que haja, conta o delegado.

Imagens de câmeras de segurança da região (veja abaixo) mostram o advogado chegando em um carro prata, junto com as crianças, e se aproximando do terreno. Em seguida, Menor e Pelé se aproximam, falam alguma coisa com o advogado, que inicia uma luta corporal com Pelé.

Emerson troca tiros com os acusados, um deles atinge Menor, na mão. O advogado também é atingido pelos tiros disparados por Pelé e cai no terreno. Pelé caminha até a vítima, já caída no chão, e faz dois disparos em direção sua cabeça. Ele ainda recolhe dois cordões de ouro, a carteira e a arma do advogado.