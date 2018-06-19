Acusado de homicídios é preso no ES ao tentar embarcar para Londres

Jhonatan dos Santos Alcântara, de 27 anos, foi preso no Aeroporto de Vitória momentos antes de embarcar para Londres Crédito: Divulgação/DCCV

Integrante de uma gangue da Serra e suspeito de cometer homicídios no município, Jhonatan dos Santos Alcântara, de 27 anos, foi preso por policiais civis no Aeroporto de Vitória, nesta segunda-feira (18), momentos antes de embarcar para Londres, na Inglaterra. Após a prisão, Jhonatan foi levado à Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra.

Na manhã desta terça (19), durante coletiva de imprensa, o delegado Rodrigo Sandi Mori explicou que as investigações que resultaram na prisão de Jhonatan começaram em dezembro do ano passado, quando Jaderson Jesus de Ramos, de 26 anos, foi morto por bala perdida durante o ataque de uma gangue a uma festa de rivais no bairro Carapina Grande, na Serra.

Na ocasião do crime, Gustavo da Vitória da Silva, de 18 anos, e Douglas Xavier Nascimento dos Santos, de 23 anos, integrantes da gangue Campo do Brasil, se negaram a obedecer uma ordem da gangue de Jhonatan sobre uma festa. Em seguida, bandidos chegaram ao local e começaram a atirar a esmo. Dessa forma, Jaderson foi atingido por uma das balas quando saía da igreja. O delegado afirma que o jovem não tinha nenhum envolvimento com tráfico.

Gustavo morreu no local e Douglas escapou com vida do ataque. Porém, acabou morrendo no dia 22 de maio deste ano, durante um segundo ataque promovido pela gangue do Ponto Final.

Neste mesmo dia, antes de matarem Douglas, os criminosos tentaram matar primeiro Giovane de Oliveira Fernandes, de 25 anos, que passava de carro em Carapina Grande quando foi abordado por traficantes. A vítima, de acordo com a polícia, não estava envolvido com tráfico, mas familiares dele sim, o que pode ter motivado o crime, esclareceu Sandi Mori.

Segundo o delegado, o ataque do dia 08 de dezembro, que resultou em um duplo homicídio e uma tentativa, teve a atuação direta de Jhonatan. Além dele, também participaram do crime Igor Andrade da Silva, de 22 anos; Farley de Souza Lima, 21 anos, que está foragido, e um adolescente de 17 anos. Um terceiro suspeito, identificado como Juliano Amorim, que já está preso, ajudou no crime do dia 22.

"Todos eles são violentos e espalhavam o terror pelo bairro. Contra o Jhonatan, existia um mandado de prisão em aberto pelos crimes ocorridos em dezembro. Já, Igor e Farley possuem dois mandados cada um, por participação nos dois crimes", detalha o delegado. Sandi Mori completa ainda que o adolescente participou somente da ação de maio e Juliano, no ataque ocorrido no final do ano passado.

O delegado Sandi Mori explica que o passaporte de Jhonatan havia sido tirado antes do mandado de prisão, quando a ficha dele era limpa. Após ser preso, ele teria afirmado à polícia que tem família em Londres e iria visitá-los, mas voltaria, no entanto, a polícia não acreditou na versão dele.

"Na última semana, quando nossa equipe foi até o Fórum da Serra para buscar o mandado de prisão do Jhonatan e dos outros quatro suspeitos, demos de cara com o Juliano que foi lá solicitar uma autorização para viajar. Nós aproveitamos para prendê-lo ali mesmo. O Igor, que esperava pelo parceiro do lado de fora, também acabou preso. À partir daí, começamos a suspeitar da fuga do Jhonatan e conseguimos descobrir o dia e o horário que ele iria viajar", contou Sandi Mori.