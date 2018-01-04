Acusado de homicídio em Baixo Guandu é preso em casa, em Vila Velha

Tiago Carvalho é acusado de ser um dos autores de um homicídio que ocorreu em julho de 2015 Crédito: Divulgação/PC

Um dos acusados de matar um homem em 2015 no município de

, região Noroeste do Estado, foi preso em Vila Velha.

Tiago Soares Carvalho foi encontrado em uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta quinta-feira (04).

Ele é acusado de ser um dos autores do homicídio de Bruno Antony dos Santo Piske, que ocorreu em julho de 2015, no bairro Residencial Baim.