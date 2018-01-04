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Crime em 2015

Acusado de homicídio em Baixo Guandu é preso em casa, em Vila Velha

Ele é acusado de ser um dos autores de um homicídio que ocorreu em julho de 2015
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 20:27

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 20:27

Tiago Carvalho é acusado de ser um dos autores de um homicídio que ocorreu em julho de 2015 Crédito: Divulgação/PC
Um dos acusados de matar um homem em 2015 no município de
Baixo Guandu
, região Noroeste do Estado, foi preso em Vila Velha.
Tiago Soares Carvalho foi encontrado em uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta quinta-feira (04).
Ele é acusado de ser um dos autores do homicídio de Bruno Antony dos Santo Piske, que ocorreu em julho de 2015, no bairro Residencial Baim.
Tiago Carvalho estava foragido desde a época do crime e foi localizado em sua residência atual, no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha, após várias tentativas de capturá-lo. O acusado foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

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