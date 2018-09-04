Acusado de estuprar enteada é morto com 12 tiros em Pedro Canário

De acordo com a Polícia Militar, foi realizada uma perícia pela Polícia Civil no local do crime e o homem foi morto com 10 tiros na cabeça e dois nas costas. Todas as perfurações foram feitas por projéteis calibre 380. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O nome da vítima não será divulgado para preservar a identidade da criança que teria sido abusada.