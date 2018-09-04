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Crime brutal

Acusado de estuprar enteada é morto com 12 tiros em Pedro Canário

A suspeita é que o homem tenha sido morto por vingança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 15:08

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 15:08

Caso foi registrado na Delegacia de Pedro Canário Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem de 39 anos foi assassinado com 12 tiros no bairro Camata, em Pedro Canário, região Norte do Estado, na noite desta segunda-feira (03). A suspeita é de que a vítima teria abusado sexualmente da enteada de 10 anos e a motivação do crime seria vingança.
De acordo com a Polícia Militar, foi realizada uma perícia pela Polícia Civil no local do crime e o homem foi morto com 10 tiros na cabeça e dois nas costas. Todas as perfurações foram feitas por projéteis calibre 380. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O nome da vítima não será divulgado para preservar a identidade da criança que teria sido abusada.
POLÍCIA CIVIL
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da delegacia de Pedro Canário, que está realizando diligências para localizar o suspeito. Informações adicionais, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos, destaca a nota.
Homem assassinado com 12 tiros em Pedro Canário

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