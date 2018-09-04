Acusado de estuprar enteada é morto com 12 tiros em Pedro Canário

Um homem de 39 anos foi assassinado com 12 tiros no bairro Camata, em Pedro Canário, região Norte do Estado, na noite desta segunda-feira (03). A suspeita é de que a vítima teria abusado sexualmente da enteada de 10 anos e a motivação do crime seria vingança.
De acordo com a Polícia Militar, foi realizada uma perícia pela Polícia Civil no local do crime e o homem foi morto com 10 tiros na cabeça e dois nas costas. Todas as perfurações foram feitas por projéteis calibre 380. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O nome da vítima não será divulgado para preservar a identidade da criança que teria sido abusada.
POLÍCIA CIVIL
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da delegacia de Pedro Canário, que está realizando diligências para localizar o suspeito. Informações adicionais, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos, destaca a nota.
Homem assassinado com 12 tiros em Pedro Canário