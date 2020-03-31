Acusado de esfaquear entregador de pizza no ES afirma: 'Sou inocente'

Rhuan Schmid está internado em hospital Crédito: Divulgação

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta nesta terça-feira (31), a defesa de Rhuan diz que o rapaz está internado em um hospital e que quebrou o maxilar durante a luta corporal com Wesley. Um trecho do documento diz: "Rhuan não praticou os atos a ele imputados pelo Wesley e afirma sua absoluta inocência".

"Numa dessas investidas, o prédio em que Rhuan mora foi depredado. Sua casa e comércio sofreram ataques" Paula Maroto - Advogada de Rhuan

Ainda de acordo com a advogada Paula Maroto, quem redigiu o comunicado, desde o ocorrido o comerciante e seus familiares têm sido vítimas de ameaças e atos covardes, que foram formalizados em boletim de ocorrência e estão sendo apurados pela polícia.

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Em conversa com a reportagem de A Gazeta na última segunda-feira (30), a advogada relatou que Rhuan vai ter que passar por uma cirurgia e está com infecção. "Está consciente e desde o dia 25 a defesa entrou em contato com a DHPP colocando ele à disposição. Não nos manifestamos ainda para não atrapalhar a colheita de provas", disse.

MOTOBOY TEVE ALTA

Wesley ficou sete dias internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) do município.

Depois de sete dias internado, o motoboy teve alta e foi até o DHPP prestar depoimento. Ele falou do desespero por socorro depois de levar cinco facadas. O entregador disse que tentou se proteger e lutou contra o comerciante.

"Eu fui ficando sem respirar e eu tentava parar os carros, mas não vinha viatura e nem nada. Só Deus que me deu força. Eu achei que não fosse aguentar, não. Ele desceu com a faca na cintura e eu não tinha visto. Ele começou a se alterar e eu perguntei por que ele estava falando daquele jeito comigo. Ele me deu uma porrada na boca, a gente entrou em luta corporal e ele começou a me esfaquear" Wesley Mendes dos Santos - Entregador de pizza esfaqueado

Por trabalhar por conta própria, Wesley está angustiado de estar parado por causa dos ferimentos. "Eu gosto do meu trabalho. É uma coisa que eu consigo sustentar as minhas filhas. Agora vou ter que ficar 60 dias sem trabalhar", lamentou.

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil informou que está apurando as imagens das câmeras de videomonitoramento do prédio que mostram a briga entre Wesley e o comerciante.