Acusado de cometer nove assassinatos em Vila Velha é preso em Cachoeiro

Um homem indiciado por nove homicídios em Vila Velha foi preso, na manhã desta quarta-feira (24), em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. O indivíduo, de 51 anos, foi capturado durante Operação Estado Presente na região.

De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social ( Sesp ), o homem foi preso no bairro Valão. Além dos homicídios em Vila Velha, investigações também apontam que ele cometeu mais um assassinato em Cachoeiro, o que resultou na prisão.

Outro indivíduo, de 24 anos, foi preso no bairro Gilson Carone por homicídio. Na ação, também foram apreendidos entorpecentes, como maconha e cocaína, por isso ele também foi autuado por tráfico de drogas.

A operação

A Operação Estado Presente em Cachoeiro de Itapemirim foi iniciada na manhã desta quarta-feira (24). Por meio da Superintendência Regional Sul e da 7ª Delegacia Regional, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão e mandados de prisão de homicidas e foragidos da Justiça.

Ao todo, cinco pessoas foragidas foram presas na ação, que contou com a participação de 15 policiais e o emprego de quatro viaturas operacionais, além de policiais de todas as delegacias especializadas. Além dos dois presos por homicídio, outros três homens, de 30, 46 e 63 anos, foram presos nos bairros Village da Luz, Santo Antônio e Paraíso, por crimes como violência contra a mulher e roubo.