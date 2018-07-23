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Confessou crime

Acusado de assassinar cabeleireiro em Cariacica é preso

Felipe Guizã da Cunha, 26 anos, confessou o crime contra Jocássio Varmes Lima, 31 anos, na manhã deste sábado no bairro Cruzeiro do Sul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 00:48

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 00:48

Felipe Guizã da Cunha, 26 anos, confessou o assassinato de Jocássio Crédito: Divulgação
Foi preso neste domingo (22) Felipe Guizã da Cunha, 26 anos, assassino confesso do cabeleireiro Jocássio Varmes Lima, 31 anos. O crime aconteceu na manhã deste sábado (21) no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica (veja vídeo abaixo).
Felipe contou à polícia que assassinou Jocássio por causa de uma rixa antiga entre os dois, que sempre discutiam. Em mais uma dessas discussões, o acusado, armado com uma faca, partiu para cima do cabeleireiro e golpeou a vítima.
Jocássio, que estava em um bar no momento da agressão, conseguiu correr para rua, mesmo ferido, onde foi esfaqueado novamente. Ao tentar, mais uma vez, se salvar, foi para dentro do bar onde foi golpeado mais vezes.
A vítima foi socorrida e levada para um hospital em Campo Grande, Cariacica, mas não resistiu e morreu. Após o crime, Felipe fugiu.
CRIME CONTRA O IRMÃO
Segundo a polícia, contra Felipe também consta uma acusação de que ele teria tentado matar o irmão, um adolescente de 15 anos, na última sexta-feira.

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