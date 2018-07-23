Acusado de assassinar cabeleireiro em Cariacica é preso

Felipe Guizã da Cunha, 26 anos, confessou o assassinato de Jocássio Crédito: Divulgação

(veja vídeo abaixo). Foi preso neste domingo (22) Felipe Guizã da Cunha, 26 anos, assassino confesso do cabeleireiro Jocássio Varmes Lima, 31 anos . O crime aconteceu na manhã deste sábado (21) no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica

Felipe contou à polícia que assassinou Jocássio por causa de uma rixa antiga entre os dois, que sempre discutiam. Em mais uma dessas discussões, o acusado, armado com uma faca, partiu para cima do cabeleireiro e golpeou a vítima.

Jocássio, que estava em um bar no momento da agressão, conseguiu correr para rua, mesmo ferido, onde foi esfaqueado novamente. Ao tentar, mais uma vez, se salvar, foi para dentro do bar onde foi golpeado mais vezes.

A vítima foi socorrida e levada para um hospital em Campo Grande, Cariacica, mas não resistiu e morreu. Após o crime, Felipe fugiu.

CRIME CONTRA O IRMÃO