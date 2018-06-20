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Prisão

Acusado de aplicar 'golpe do imóvel' é preso em Vila Velha

Até o momento foram localizadas outras 11 vítimas do golpista. Uma delas chegou a ter um prejuízo de R$ 100 mil

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 21:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 21:37
Acusado de aplicar "golpe do imóvel" é preso em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Suspeito de aplicar vários golpes, o jovem Cássio de Oliveira Veiga, de 29 anos, foi preso na tarde da última segunda-feira (18), em Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, uma das vítimas chegou a repassar para o acusado R$ 57 mil em dinheiro e um veículo, totalizando um prejuízo de R$ 100 mil. Até o momento foram localizadas outras 11 vítimas do golpista.
De acordo com a delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Delegacia Especializada em Defraudações e Falsificações (Defa), que cumpriu um mandado de prisão preventiva, o detido dizia ser correspondente bancário e afirmava conhecer diversos gerentes de bancos para ganhar confiança de vítimas que buscavam comprar imóveis.
Ele dizia que era influente, que conhecia muitos gerentes de bancos, e por isso conseguia facilitar o crédito. Depois de ganhar a confiança das vítimas, ele recebia os valores de entrada dos imóveis e taxas e não realizava qualquer procedimento. Uma vítima pagou R$ 20 mil para dar entrada em um imóvel. Outra entregou R$ 57 mil e um veículo, totalizando o prejuízo de R$ 100 mil, explicou.
Rhaiana contou ainda que chegaram ao suspeito há cerca de um mês atrás, quando uma vítima procurou a delegacia alegando ter sido vítima de um golpe. Investigações apontaram que o estelionatário já aplica esse golpe há pelo menos dois anos.
No momento da prisão, segundo a delegada, Cássio não negou a prática criminosa. Ele confessa que se enrolou, que gastou o dinheiro das vítimas. Ele contou que para evitar que as pessoas procurassem a delegacia, devolvia parte do dinheiro. Mas para devolver o dinheiro de uma vítima, ele aplicava o golpe em outra. Era uma bola de neve, disse.
ATÉ NA INTERNET
No primeiro golpe aplicado por Cássio, ele se passava por correspondente bancário, ganhava a confiança da vítima alegando que, por conhecer muitos gerentes de bancos, teria facilidade em aprovar empréstimos, aumentar créditos e conseguir financiamentos. As vítimas faziam depósitos e o suspeito os embolsava, disse Rhaiana.
Novas vítimas do estelionatário contaram à delegada que, por fim, o golpista estava anunciando serviços na internet. Em um novo golpe ele anunciava um serviço de construtor na OLX. Falava que tinha terrenos e que construiria casas para as vítimas nesses locais, explicou a delegada.
Cássio foi encaminhado para o presídio de Viana e responderá por diversos crimes de estelionato.
 

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