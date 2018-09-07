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Crime

Acusada de tentar matar delegado é presa na Serra

Geisiany Cristine Mendes, de 20 anos, foi presa enquanto consumia drogas em uma praça na região de Laranjeiras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 22:45

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 22:45

3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras Crédito: Google
Uma mulher, identificada como Geisiany Cristine Mendes, de 20 anos, que tinha mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio contra um delegado da Polícia Civil, foi presa na tarde desta quinta-feira (6), na região de Laranjeiras, na Serra. Geisiany foi flagrada por câmeras de videomonitoramento enquanto consumia drogas com mais quatro indivíduos na praça José Gomes da Mota.
Uma equipe da Guarda Municipal do município, ao observar pessoas consumindo entorpecentes na região, foi ao local para verificar um possível ponto de tráfico. Durante a abordagem dos indivíduos, constataram que a suspeita estava com um mandado de prisão em aberto por homicídio.
Geisiany foi então encaminhada 3ª Delegacia Regional, onde foi constatado que a suspeita estaria envolvida na tentativa de homicídio de um delegado de Polícia Civil. Além disso, a mulher estava usando uma tornozeleira eletrônica.
No momento da prisão, a jovem foi presa usando um colete para comprar e vender ouro na região da Avenida Central. De acordo com a assessoria de imprensa, Geisiany será encaminhada ao presídio pelo mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio.
Sobre a tentativa de homicídio contra um delegado, foi perguntado à assessoria de imprensa da polícia civil quem era o delegado, quando a tentativa aconteceu e quais foram as circunstâncias. Em nota, responderam que sobre informações do mandado, infelizmente, não temos como ajudá-los hoje. O expediente nos cartórios das delegacias encerram às 16 horas.

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