Acusada de tentar matar delegado é presa na Serra

3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras Crédito: Google

Uma mulher, identificada como Geisiany Cristine Mendes, de 20 anos, que tinha mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio contra um delegado da Polícia Civil, foi presa na tarde desta quinta-feira (6), na região de Laranjeiras, na Serra. Geisiany foi flagrada por câmeras de videomonitoramento enquanto consumia drogas com mais quatro indivíduos na praça José Gomes da Mota.

Uma equipe da Guarda Municipal do município, ao observar pessoas consumindo entorpecentes na região, foi ao local para verificar um possível ponto de tráfico. Durante a abordagem dos indivíduos, constataram que a suspeita estava com um mandado de prisão em aberto por homicídio.

Geisiany foi então encaminhada 3ª Delegacia Regional, onde foi constatado que a suspeita estaria envolvida na tentativa de homicídio de um delegado de Polícia Civil. Além disso, a mulher estava usando uma tornozeleira eletrônica.

No momento da prisão, a jovem foi presa usando um colete para comprar e vender ouro na região da Avenida Central. De acordo com a assessoria de imprensa, Geisiany será encaminhada ao presídio pelo mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio.