Acionamento por som alto acaba em confusão e viatura apedrejada em Colatina

Moradores acionaram a polícia devido ao incômodo causado por caixinhas de som. No local, militares e populares discutiram e houve o uso de spray de pimenta para conter os ânimos; uma pessoa recebeu voz de prisão

Vidro traseiro da viatura foi estilhaçado após uma pedra ser arremessada na viatura. (A Gazeta)

Uma ação da Polícia Militar para coibir a perturbação do sossego em frente a um bar terminou em confusão e prisão de um homem na noite desta sexta-feira (11), em Colatina, Noroeste do Estado. A ocorrência aconteceu nas regiões dos bairros Ayrton Senna e João Manoel Menegheli, durante patrulhamento realizado por determinação do Ministério Público.

Segundo a PM, o objetivo da operação era combater o uso de caixas de som em volume excessivo, que vinham incomodando moradores. Ao chegar ao local, os militares encontraram uma caixa ligada com som alto. Ela foi desligada quando os militares se aproximaram, mas no momento em que iniciaram o recolhimento do equipamento, uma aglomeração se formou.

Diante da hostilidade do grupo, os policiais solicitaram reforço pelo rádio, acionando inclusive equipes da Força Tática. As pessoas passaram a insultar os militares e, em seguida, começaram a lançar objetos, como pedras e copos térmicos, contra as viaturas. Uma delas acabou com o vidro traseiro estilhaçado.

Para conter a confusão, foi necessário o uso de spray de pimenta. Um dos envolvidos, que já havia desobedecido diversas ordens e reagido à abordagem, tentou fugir. Ele foi contido com técnicas de imobilização e recebeu voz de prisão.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 25 anos, foi autuado em flagrante por resistência, desobediência e desacato. Após o registro da ocorrência na 15ª Delegacia Regional de Colatina, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

