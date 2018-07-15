Acidente no MS: corpos de casal chegam ao ES na madrugada desta segunda

O casal capixaba Henrique Brandão e Mery Ângela Brandão morreu em acidente de carro no Mato Grosso do Sul Crédito: Reprodução Facebook

Está prevista para a madrugada desta segunda-feira (16) a chegada dos corpos do casal capixaba Henrique Brandão e Mery Ângela Brandão, morto em acidente de carro em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul na última sexta (13).

Henrique tinha 40 anos e era superintendente do Banestes, já a esposa, era professora e tinha 43 anos. A filha do casal, Helora Maria, de 4 anos, está internada em estado grave no CTI da Santa Casa de Campo Grande, MS, sem previsão de alta.

A assessoria de imprensa do Banestes informou que o voo que trará os corpos de Henrique e Mery sairá de Mato Grosso do Sul às 19h10 deste domingo e chegará ao Aeroporto de Vitória na madrugada de segunda-feira (16).

Ainda de acordo com a assessoria do banco, de lá, os corpos serão levados para o cemitério Parque da Paz, em Cariacica, onde serão velados. O sepultamento foi marcado pela família para as 15h.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu nesta sexta-feira (13), na BR 060, em Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul. O carro, dirigido pelo superintendente do Banestes, Henrique Manoel Gomes Brandão, de 40 anos, colidiu com um veículo dirigido por uma médica, de 33 anos. A esposa de Henrique, a professora Mery Ângela Brandão, de 43 anos, também morreu na hora com o impacto da batida.

A família havia chegado em Campo Grande na manhã desta sexta-feira (13). Eles estavam de férias e alugaram um carro no local para ir a Bonito-MS. A condutora do outro carro, sofreu ferimentos leves e, após ser hospitalizada na sexta-feira, recebeu alta.

Uma irmã da professora Mery foi em Campo Grande-MS para liberar os corpos e cuidar do translado para o Espírito Santo. Ainda não há informação sobre o horário do velório e do sepultamento.