Acidente no Centro de Vila Velha deixa trânsito lento

Acidente com dois carros deixa trânsito lento em Vila Velha, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

acidente de carro no Centro de Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (22). Um motorista, que ainda não foi identificado, fugiu após envolver-se em umde carro no Centro de, na manhã desta quinta-feira (22).

Testemunhas contam que tudo aconteceu após o homem dormir ao volante e avançar um semáforo, colidindo contra outro veículo. Após a batida, o motorista fugiu do local. Ninguém ficou gravemente ferido.

A colisão aconteceu por volta das 6h30 no cruzamento das Ruas Antônio Ataíde com a Henrique Moscoso. De acordo com testemunhas, o motorista que dirigia um Fiat Doblò branco contou que estava com sono e dormiu no volante.

Ele avançou o semáforo na Rua Antônio Ataíde e bateu na lateral de um Celta que passava na Henrique Moscoso. Depois, o Doblò tombou e atingiu um semáforo, danificando-o.

As testemunhas contam, ainda, que o motorista do Doblò saiu do carro sozinho, sentou na calçada e contou que dormiu ao volante porque estava com sono.

O veículo dele estava carregado de pães, que ficaram caídos pela rua. Depois, o homem levantou e foi embora sem esperar a polícia. O motorista do Celta, que não teve identidade revelada, teve ferimentos leves e passa bem.

POLÍCIA MILITAR

De acordo com informações da Polícia Militar, o carro que fazia o serviço de entrega para uma padaria, modelo Doblô, seguia pela Rua Antônio Ataíde, quando furou o sinal vermelho e bateu na lateral de um outro carro, que seguia pela Rua Henrique Moscoso.