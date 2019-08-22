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Batida

Acidente no Centro de Vila Velha deixa trânsito lento

Testemunhas contam que todo aconteceu após o homem dormir ao volante e avançar um semáforo, colidindo contra outro veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 04:56

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 04:56

Acidente com dois carros deixa trânsito lento em Vila Velha, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um motorista, que ainda não foi identificado, fugiu após envolver-se em um acidente de carro no Centro de Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (22).
Testemunhas contam que tudo aconteceu após o homem dormir ao volante e avançar um semáforo, colidindo contra outro veículo. Após a batida, o motorista fugiu do local. Ninguém ficou gravemente ferido. 
A colisão aconteceu por volta das 6h30 no cruzamento das Ruas Antônio Ataíde com a Henrique Moscoso. De acordo com testemunhas, o motorista que dirigia um Fiat Doblò branco contou que estava com sono e dormiu no volante.
Ele avançou o semáforo na Rua Antônio Ataíde e bateu na lateral de um Celta que passava na Henrique Moscoso. Depois, o Doblò tombou e atingiu um semáforo, danificando-o.
> Jovem que sobreviveu a acidente com Fusca faz homenagem a amigo
As testemunhas contam, ainda, que o motorista do Doblò saiu do carro sozinho, sentou na calçada e contou que dormiu ao volante porque estava com sono.
O veículo dele estava carregado de pães, que ficaram caídos pela rua. Depois, o homem levantou e foi embora sem esperar a polícia. O motorista do Celta, que não teve identidade revelada, teve ferimentos leves e passa bem. 
POLÍCIA MILITAR
De acordo com informações da Polícia Militar, o carro que fazia o serviço de entrega para uma padaria, modelo Doblô, seguia pela Rua Antônio Ataíde, quando furou o sinal vermelho e bateu na lateral de um outro carro, que seguia pela Rua Henrique Moscoso.
A PM estava no local e o Doblò foi guinchado. O trânsito ficou lento não apenas no local do acidente, mas em várias ruas do Centro de Vila Velha. 
> Carretas colidem em acidente na BR 101 em Itapemirim

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