Acidente na Serra: juíza determina fiança de R$ 30 mil para motorista

Neucimar Perez Freire estava conduzindo a caminhonete quando colidiu com um Corsa, na avenida Audifax Barcelos, na Serra, neste domingo (21) Crédito: Bernardo Coutinho

O motorista Neucimar Peres Freire, preso por dirigir embriagado e provocar acidente com morte em Jacaraípe , na Serra, poderá sair da prisão caso pague uma fiança de R$ 30 mil. A decisão é da juíza Raquel de Almeida Valinho após audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (22). De acordo com a juíza, para o benefício da liberdade provisória, Neucimar deverá cumprir algumas determinações, além de pagar a fiança. São elas:

1. Comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar as suas atividades;

2. Proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz

3. Comparecimento a todos os atos do processo

4. Proibição de mudar-se de endereço sem prévia autorização judicial

5. Recolhimento domiciliar no período de 20h às 6h

6. Comparecimento no prazo de até cinco dias úteis, após sua soltura, junto ao juízo natural para apresentar documentos pessoais: CPF, RG, CTPS, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência atualizado

7. Fiança no valor de R$30.000,00

8. Suspensão da CNH por 12 meses

9. Proibição de frequentar bares e qualquer outros estabelecimento que comercialize bebida alcoólica.

Caso Neucimar descumpra qualquer condição imposta poderá ter decretada sua prisão preventiva.

O ACIDENTE

Além de estar embriagado, o motorista Neucimar Perez Freire, 46 anos, que provocou o acidente que resultou na morte de Wileçon Ferreira da Silva, na avenida Audifax Barcelos, em Jacaraípe, na noite desse domingo (21), estava com licenciamento do caminhonete que dirigia vencido desde 2014. Além disso, o Certificado de Segurança Veicular (CSV) também estava vencido desde 2015. Na caminhonete, o homem transportava nove pessoas, sendo seis crianças na carroceria da carro.

De acordo com a Polícia Militar, Neucimar invadiu a contramão ao fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com um Corsa, que tinha, além do motorista, quatro passageiros. Wileçon, que dirigia o Corsa, morreu na hora. A esposa e a filha de Wileçon seguem internadas no Hospital Jayme dos Santos Neves.