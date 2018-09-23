Acidente na BR 101 mata duas pessoas em Guarapari Crédito: Internauta | Facebook

acidente envolvendo um ônibus e um carro matou duas pessoas por volta das 20 horas deste sábado (22), no quilômetro 332, da BR 101, em Guarapari, próximo ao posto de gasolina Tigrão. As pistas estão totalmente interditadas para o atendimento da ocorrência e trabalho da perícia. Ambulâncias da Eco101, Samu e Corpo de Bombeiros foram acionadas. Umenvolvendo um ônibus e um carro matou duas pessoas por volta das 20 horas deste sábado (22), no quilômetro 332, da, em, próximo ao posto de gasolina Tigrão. As pistas estão totalmente interditadas para o atendimento da ocorrência e trabalho da perícia. Ambulâncias da Eco101, Samu e Corpo de Bombeiros foram acionadas.

A dinâmica do acidente não foi confirmada oficialmente, mas testemunhas dizem que o carro, um Marea com placas de Vila Velha, rodou na pista, invadiu a contramão e colidiu contra o ônibus.

Crédito: Jonas Pereira | Facebook

Um vídeo gravado por Tell Miranda, do Tempo Real, mostra a situação no local do acidente. Assista:

No ônibus havia crianças que voltavam de um congresso religioso realizado em Cariacica. Havia cerca de 40 passageiros, mas ninguém ficou ferido com gravidade. Algumas crianças foram encaminhadas para hospitais de Vitória e Vila Velha, informou a assessoria da Igreja Adventista. O número de feridos não foi informado. Veja na íntegra:

A Igreja Adventista do Sétimo Dia lamenta o acidente ocorrido na noite deste sábado, 22 de setembro, na BR 101 envolvendo um ônibus que transportava membros do Clube de Aventureiros e Desbravadores que foram participar do congresso realizado em Cariacica.

Como já é de conhecimento, o ônibus foi atingido por um veículo que invadiu a contramão. Nenhum dos ocupantes do ônibus se feriu gravemente, mas todos foram socorridos pelo Samu e seguiram acompanhados pela liderança da igreja para hospitais de Vitória e Vila Velha.

A Igreja informa ainda que todos os passeios com crianças são feitos mediante autorização escrita dos pais e inclusão no seguro de viagem.

A Igreja Adventista do Sétimo Dia continua prestando assistência a todos os envolvidos e se solidariza com as famílias enlutadas dos ocupantes do carro.