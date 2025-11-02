Acidente mata motociclista e deixa 6 pessoas feridas em Conceição da Barra

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 13:30
Um homem de 40 anos morreu e outras seis pessoas ficaram feridas em um acidente entre uma motocicleta e uma caminhonete Hilux na noite de sábado (1º), na zona rural de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo.
Segundo relato do motorista da caminhonete à Polícia Militar, ele seguia de Conceição da Barra com destino a São Mateus quando viu a motocicleta trafegando em zigue-zague pela contramão. O motorista teria tentado desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, a caminhonete capotou.
Ainda conforme a PM, os militares foram acionados por populares que passavam pelo local. Quando chegaram, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) já estava prestando socorro às vítimas, entre elas, o motorista da caminhonete, a esposa e a filha dele, além de duas mulheres e um outro homem. O motociclista morreu no local.
A Polícia Militar informou que o condutor da caminhonete não pôde ser submetido ao teste do bafômetro por conta da medicação que havia recebido pelos atendente do Samu e permaneceu sob observação médica. As demais vítimas foram socorridas e levadas para atendimento.
A Polícia Científica realizou perícia no local e encaminhou o corpo do motociclista à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. O caso será investigado pela Delegacia de Conceição da Barra.
