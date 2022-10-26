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No Sul do ES

Acidente entre caminhão e moto deixa uma pessoa ferida em Cachoeiro

O motociclista foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia do município. Segundo o irmão dele, vai ser necessário que ele passe por cirurgias devido aos ferimentos sofridos
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

26 out 2022 às 17:46

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 17:46

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um caminhão no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde da última segunda-feira (24). A família informou que a vítima se chama Maicon José da Silva e tem 34 anos.
Acidente entre caminhão e moto deixa uma pessoa ferida em Cachoeiro
O acidente de trânsito foi entre uma motocicleta e um caminhão de uma empresa, em Cachoeiro Crédito: Telespectador | A Gazeta
Para a Polícia Militar, o condutor do caminhão relatou que trafegava na Avenida Mauro Miranda Madureira sentido Trevo da antiga Coca Cola x Valão, quando se assustou com uma moto na contramão.
O motorista contou aos militares que, para não colidir frontalmente, desviou. Por conta disso, invadiu o sentido contrário e colidiu em outra moto. O motociclista necessitou de cuidados médicos e foi levado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia do município pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Segundo a PM, a vítima estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. O condutor do caminhão realizou o teste do etilômetro que deu negativo.
Para a produção da TV Gazeta Sul, o irmão de Maicon, Wedson Eduardo Da Silva, comunicou nesta quarta-feira (26) que o estado de saúde do irmão é complicado. “Ele necessita fazer três cirurgias, no joelho, na bacia e no pé. Foram três locais que ele teve um ferimento muito profundo”, falou. O irmão disse, ainda, que Maicon está conscientemente bem, mas só consegue ficar deitado devido aos ferimentos.
De acordo com as informações da Santa Casa desta quarta (26), "a vítima está em estado estável, internado na enfermaria e realizando o tratamento necessário".
Polícia Civil informou que a perícia não foi acionada. “Em acidentes em que não há mortes e nem detidos em flagrante, e havendo lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em que a ação penal seja iniciada” disse, em nota.
Sendo assim, a PC orienta que a vítima a se dirija à delegacia do bairro onde reside ou diretamente à Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) e represente contra o autor, utilizando o boletim do acidente.
Pelas imagens registradas por pessoas que estavam no local do acidente, é possível ver que o caminhão é da empresa BRK Ambiental. A reportagem procurou a empresa para saber mais detalhes sobre a ocorrência que emitiu, em nota, que "lamenta o acidente que envolveu uma moto e um caminhão pertencente a uma empresa terceirizada, que presta serviços para a concessionária. Tão logo foi informada do acidente, acionou os responsáveis pela empresa e está acompanhando o caso".

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