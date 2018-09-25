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Três mortos

Acidente em Guarapari: corpos são liberados no DML

O veículo ocupado pelos irmãos Franklin Gusmão e Maxuel Gusmão, e pelo amigo, Ailton Rosa Gonçalves, bateu de um frente com um ônibus, no último sábado (22), em Guarapari
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 23:56

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 23:56

Acidente em Guarapari Crédito: Jonas Pereira | Facebook
Os corpos dos dois irmãos e do amigo deles, vítimas de acidente em Guarapari, foram liberados na tarde desta segunda-feira (24). O veículo em que eles estavam bateu de frente com um ônibus com mais de 46 passageiros, sendo que 24 ficaram feridos, na noite de sábado (23), na BR 101, em Guarapari.
O ônibus havia saído de um encontro religioso em Cariacica com destino a Guarapari. Já o veículo modelo Marea era ocupado pelos irmãos Franklin Gusmão e Maxsuel Gusmão e pelo amigo deles, Ailton Rosa Gonçalves. O trio saiu de Guarapari e seguia para Novo México, Vila Velha, onde morava.
Eu cresci com Max e Franklin, são amigos de infância, sempre foram tranquilos, me tratavam bem. É uma tragédia isso, disse um amiga deles, Luana Souza.
Por volta das 20 horas de sábado, o veículo onde estavam os três rapazes colidiu de frente com o ônibus. Eles morreram na hora. No ônibus havia 46 passageiros, sendo que 24 tiveram que ser socorridos para hospitais da região.
especial
Segundo a Polícia Civil, por nota, o caso segue sob investigação da Polícia Civil. Outras informações, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração.
Maxsuel era casado e pai de duas crianças, uma menina de 3 anos e outra de 5 anos. Ele era muito apegado aos filhos. Estava difícil até de contar pros dois sobre a morte do pai, disse uma familiar. Ela contou que a esposa de Maxsuel soube do acidente após ver uma reportagem. A esposa não entendia porque o marido não havia chegado em casa, mas quando viu a notícia, imaginou que era ele, infelizmente, pois estava com o irmão e o amigo, lembrou.
Os corpos dos irmãos estão sendo velados na Paróquia São Lucas, em Novo México, e enterrados na manhã desta terça-feira (25).
 

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