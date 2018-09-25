Acidente em Guarapari: corpos são liberados no DML

O ônibus havia saído de um encontro religioso em Cariacica com destino a Guarapari. Já o veículo modelo Marea era ocupado pelos irmãos Franklin Gusmão e Maxsuel Gusmão e pelo amigo deles, Ailton Rosa Gonçalves. O trio saiu de Guarapari e seguia para Novo México, Vila Velha, onde morava.
Eu cresci com Max e Franklin, são amigos de infância, sempre foram tranquilos, me tratavam bem. É uma tragédia isso, disse um amiga deles, Luana Souza.
Por volta das 20 horas de sábado, o veículo onde estavam os três rapazes colidiu de frente com o ônibus. Eles morreram na hora. No ônibus havia 46 passageiros, sendo que 24 tiveram que ser socorridos para hospitais da região.
Segundo a Polícia Civil, por nota, o caso segue sob investigação da Polícia Civil. Outras informações, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração.
Maxsuel era casado e pai de duas crianças, uma menina de 3 anos e outra de 5 anos. Ele era muito apegado aos filhos. Estava difícil até de contar pros dois sobre a morte do pai, disse uma familiar. Ela contou que a esposa de Maxsuel soube do acidente após ver uma reportagem. A esposa não entendia porque o marido não havia chegado em casa, mas quando viu a notícia, imaginou que era ele, infelizmente, pois estava com o irmão e o amigo, lembrou.
Os corpos dos irmãos estão sendo velados na Paróquia São Lucas, em Novo México, e enterrados na manhã desta terça-feira (25).