Acidente em Guarapari: corpos são liberados no DML

Os corpos dos dois irmãos e do amigo deles, vítimas de acidente em Guarapari, foram liberados na tarde desta segunda-feira (24). O veículo em que eles estavam bateu de frente com um ônibus com mais de 46 passageiros, sendo que 24 ficaram feridos, na noite de sábado (23), na, em

Por volta das 20 horas de sábado, o veículo onde estavam os três rapazes colidiu de frente com o ônibus. Eles morreram na hora. No ônibus havia 46 passageiros, sendo que 24 tiveram que ser socorridos para hospitais da região.

Maxsuel era casado e pai de duas crianças, uma menina de 3 anos e outra de 5 anos. Ele era muito apegado aos filhos. Estava difícil até de contar pros dois sobre a morte do pai, disse uma familiar. Ela contou que a esposa de Maxsuel soube do acidente após ver uma reportagem. A esposa não entendia porque o marido não havia chegado em casa, mas quando viu a notícia, imaginou que era ele, infelizmente, pois estava com o irmão e o amigo, lembrou.