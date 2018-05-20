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Colisão

Acidente deixa motociclista ferido em avenida de Vitória

Segundo testemunhas, a moto ficou presa embaixo de uma Kombi

Publicado em 20 de Maio de 2018 às 12:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2018 às 12:24
A manhã deste domingo (20) começou com um acidente na Avenida Serafim Derenze, perto da pedreira, na altura do bairro Joana D'Arc, em Vitória.
Segundo informações de internautas do Gazeta Online, que flagraram o acidente, um motociclista bateu em uma Kombi e a moto ficou presa embaixo do utilitário. Ainda de acordo com internautas, o motociclista teria quebrado a perna e foi socorrido pelo Samu.
A Guarda Municipal da Capital confirma que o acidente ocorreu por volta das 6h30, mas não chegou a interromper o tráfego de veículos na região. Quando os agentes chegaram ao local para atender a ocorrência, a vítima já tinha sido socorrida. A Guarda não tem informações sobre o hospital para onde o homem foi levado nem seu estado de saúde.
 

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