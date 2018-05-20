Acidente deixa motociclista ferido em avenida de Vitória

Segundo informações de internautas do Gazeta Online , que flagraram o acidente, um motociclista bateu em uma Kombi e a moto ficou presa embaixo do utilitário. Ainda de acordo com internautas, o motociclista teria quebrado a perna e foi socorrido pelo Samu.

A Guarda Municipal da Capital confirma que o acidente ocorreu por volta das 6h30, mas não chegou a interromper o tráfego de veículos na região. Quando os agentes chegaram ao local para atender a ocorrência, a vítima já tinha sido socorrida. A Guarda não tem informações sobre o hospital para onde o homem foi levado nem seu estado de saúde.