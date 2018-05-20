Acidente deixa motociclista ferido em avenida de Vitória

A manhã deste domingo (20) começou com um acidente na Avenida Serafim Derenze, perto da pedreira, na altura do bairro Joana D'Arc, em Vitória.
Segundo informações de internautas do Gazeta Online, que flagraram o acidente, um motociclista bateu em uma Kombi e a moto ficou presa embaixo do utilitário. Ainda de acordo com internautas, o motociclista teria quebrado a perna e foi socorrido pelo Samu.
A Guarda Municipal da Capital confirma que o acidente ocorreu por volta das 6h30, mas não chegou a interromper o tráfego de veículos na região. Quando os agentes chegaram ao local para atender a ocorrência, a vítima já tinha sido socorrida. A Guarda não tem informações sobre o hospital para onde o homem foi levado nem seu estado de saúde.