Região Serrana

Acidente deixa dois mortos em Venda Nova do Imigrante

As vítimas foram encaminhadas para Vitória pela tripulação do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Polícia Militar, e a equipe do Samu.

Publicado em 6 de outubro de 2019 às 21:19 - Atualizado há 6 anos

Vítimas de acidente em Venda Nova são resgatadas pelo helicóptero da PM Crédito: Notaer

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente registrado em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado, neste domingo (6). As vítimas foram encaminhadas para Vitória pela tripulação do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e pela equipe do Samu.

Segundo a publicação do Notaer nas redes sociais, sobreviveram duas meninas de de 2 e 16 anos. Morreram a mãe da criança de 2 anos e a irmã da adolescente.

O Notaer ficou responsável pelo resgate das duas meninas que sobreviveram. O órgão lamentou, em suas redes socais, as perdas, solidarizando-se com os familiares. Em seguida, publicou o relato do Cabo Cassoto, um dos operadores aerostáticos.

Vítimas de acidente em Venda Nova são resgatadas pelo helicóptero da PM Crédito: Notaer

“Hoje fizemos o socorro dessas duas meninas sobreviventes do acidente que resultou em óbito de outras duas vítimas. A menina de 16 anos não sabia que sua irmã, que ficou presa nas ferragens, já havia falecido. A criança de quase 2 anos não sabia que havia perdido a mãe”, disse.

E completou: “ Fiquei acalmando a bebê, conversando com ela e mostrando vídeo de musiquinhas infantis. Tive que mudar de posição para ela ficar mais tranquila. Hoje foi um dia marcante. Agradeço a Deus pelo que fazemos aqui. Em nossa asas, força e esperança!”, finalizou.

POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar foi demanda para saber detalhes do acidente, mas respondeu, por meio de nota, que “as informações que temos de ocorrências com características parecidas, aconteceram na manhã deste domingo (06), em Conceição do Castelo, na BR-262. Portanto, a demanda deve ser verificada com Polícia Rodoviária Federal (PRF)”, disse.

A Polícia Rodoviária Federal também foi demandada, mas ainda não respondeu.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta