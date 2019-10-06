Home
>
Polícia
>
Acidente deixa dois mortos em Venda Nova do Imigrante

Acidente deixa dois mortos em Venda Nova do Imigrante

As vítimas foram encaminhadas para Vitória pela tripulação do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Polícia Militar, e a equipe do Samu.

Raquel Lopes

[email protected]

Publicado em 6 de outubro de 2019 às 21:19

 - Atualizado há 6 anos

Vítimas de acidente em Venda Nova são resgatadas pelo helicóptero da PM Crédito: Notaer

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente registrado em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado, neste domingo (6). As vítimas foram encaminhadas para Vitória pela tripulação do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e pela equipe do Samu.

Recomendado para você

Dentre os itens quebrados, estão as imagens de Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora de Fátima e São José; ela ainda jogou uma bíblia de cima do altar ao chão

Vídeo mostra mulher quebrando santos em igreja no ES e polícia pede ajuda

Corporação busca informações que levem à identificação da mulher e reforça que as denúncias podem ser feitas de forma anônima

Polícia divulga foto de suspeita de quebrar imagens de santos em igreja de Vitória

Confronto começou após provocações entre vascaínos e tricolores após a semifinal da Copa do Brasil, em Jardim da Penha, Vitória, na noite de quinta-feira (11)

Briga generalizada entre torcedores termina em tumulto na Rua da Lama

Segundo a publicação do Notaer nas redes sociais, sobreviveram duas meninas de de 2 e 16 anos. Morreram a mãe da criança de 2 anos e a irmã da adolescente.

O Notaer ficou responsável pelo resgate das duas meninas que sobreviveram. O órgão lamentou, em suas redes socais, as perdas, solidarizando-se com os familiares. Em seguida,  publicou o relato do Cabo Cassoto, um dos operadores aerostáticos.  

Vítimas de acidente em Venda Nova são resgatadas pelo helicóptero da PM Crédito: Notaer

“Hoje fizemos o socorro dessas duas meninas sobreviventes do acidente que resultou em óbito de outras duas vítimas. A menina de 16 anos não sabia que sua irmã, que ficou presa nas ferragens, já havia falecido. A criança de quase 2 anos não sabia que havia perdido a mãe”, disse.

E completou: “ Fiquei acalmando a bebê, conversando com ela e mostrando vídeo de musiquinhas infantis. Tive que mudar de posição para ela ficar mais tranquila. Hoje foi um dia marcante. Agradeço a Deus pelo que fazemos aqui. Em nossa asas, força e esperança!”, finalizou.

POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar foi demanda para saber detalhes do acidente, mas respondeu, por meio de nota, que “as informações que temos de ocorrências com características parecidas, aconteceram na manhã deste domingo (06), em Conceição do Castelo, na BR-262. Portanto, a demanda deve ser verificada com Polícia Rodoviária Federal (PRF)”, disse.

A Polícia Rodoviária Federal também foi demandada, mas ainda não respondeu.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais