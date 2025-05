Patrulhamento

Ação da PM termina com três detidos no Forte São João, em Vitória

Com jovem de 21 anos foram apreendidas drogas – e contra ele havia um mandado de prisão em aberto; já com um dos menores havia um radiocomunicador, e o outro teria ameaçado os militares

Uma ação da Polícia Militar terminou com a detenção de um jovem de 21 anos e de dois adolescentes no Forte São João, em Vitória. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento de rotina na região, na manhã desta sexta-feira (16). A PM informou que, com o suspeito maior de idade, foram apreendidas drogas – e contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Já com um dos menores havia um radiocomunicador, e o outro adolescente teria ameaçado os militares. >