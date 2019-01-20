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Bailes funk

Ação da PM e Guarda Municipal barra duas festas em Vila Velha

Locais não possuíam as licenças necessárias na prefeitura. Moradores reclamam do som alto das festas

Publicado em 20 de Janeiro de 2019 às 10:45

Publicado em 

20 jan 2019 às 10:45
Operação impede festas clandestinas em Vila Velha Crédito: Divulgação / PMVV
Duas festas que seriam realizadas sem autorização do poder público foram impedidas de acontecer na noite deste sábado, em Vila Velha, por meio de uma ação envolvendo a prefeitura, a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Um dos estabelecimentos foi interditado pelos fiscais da Vigilância Sanitária depois de ser notificado por falta de licenças ambientais, alvarás sanitário e de funcionamento.
O estabelecimento interditado é uma casa de shows na estrada Jerônimo Monteiro, no bairro Sagrada Família. De acordo com a prefeitura, no local estava sendo preparado para uma festa funk para mais 500 pessoas. A proprietária do espaço recebeu cinco autuações da equipe e fiscalização, sendo um termo de interdição e quatro notificações por não apresentar alvarás sanitário, ambiental e de funcionamento.
O organizador da festa, que alugou o espaço, e o locador do equipamento de som também foram notificados pelos fiscais de Meio Ambiente por não apresentarem licenças ambientais para promoverem festas com a utilização de equipamentos de som.
O outro baile desarticulado foi o “Virada dos chef’s”, que estava programado para acontecer no Lava Jato Vip Car, no bairro Boa Vista. No momento da abordagem, o proprietário assegurou aos policiais militares e agentes da Guarda Municipal que não iria permitir a realização de qualquer atividade musical no espaço dele.
Dezesseis policiais militares em quatro viaturas da Força Tática e dez agentes da Guarda Municipal, além da equipe de fiscalização de Postura, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente e servidores da Secretaria de Finanças e Ouvidoria participaram da ação.
Operação impede festas clandestinas em Vila Velha Crédito: Divulgação / PMVV
O subsecretário da Guarda Municipal, Márcio Roberto Ferreira, que acompanhou a operação, disse que a fiscalização foi realizada em função de muitas queixas de moradores. “Agora nós vamos garantir o cumprimento do que a fiscalização determinou”, assegurou. Já o sargento Anderson do 4º Batalhão da PM disse que a ação foi positiva e ocorreu dentro do previsto. (Com informações da Prefeitura de Vila Velha)

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