Ação da PM e Guarda Municipal barra duas festas em Vila Velha

Operação impede festas clandestinas em Vila Velha Crédito: Divulgação / PMVV

Duas festas que seriam realizadas sem autorização do poder público foram impedidas de acontecer na noite deste sábado, em Vila Velha, por meio de uma ação envolvendo a prefeitura, a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Um dos estabelecimentos foi interditado pelos fiscais da Vigilância Sanitária depois de ser notificado por falta de licenças ambientais, alvarás sanitário e de funcionamento.

O estabelecimento interditado é uma casa de shows na estrada Jerônimo Monteiro, no bairro Sagrada Família. De acordo com a prefeitura, no local estava sendo preparado para uma festa funk para mais 500 pessoas. A proprietária do espaço recebeu cinco autuações da equipe e fiscalização, sendo um termo de interdição e quatro notificações por não apresentar alvarás sanitário, ambiental e de funcionamento.

O organizador da festa, que alugou o espaço, e o locador do equipamento de som também foram notificados pelos fiscais de Meio Ambiente por não apresentarem licenças ambientais para promoverem festas com a utilização de equipamentos de som.

O outro baile desarticulado foi o “Virada dos chef’s”, que estava programado para acontecer no Lava Jato Vip Car, no bairro Boa Vista. No momento da abordagem, o proprietário assegurou aos policiais militares e agentes da Guarda Municipal que não iria permitir a realização de qualquer atividade musical no espaço dele.

Dezesseis policiais militares em quatro viaturas da Força Tática e dez agentes da Guarda Municipal, além da equipe de fiscalização de Postura, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente e servidores da Secretaria de Finanças e Ouvidoria participaram da ação.

Operação impede festas clandestinas em Vila Velha Crédito: Divulgação / PMVV