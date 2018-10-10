'Acabou a baderna', diz secretário sobre bandidos flagrados com armas

Nylton Rodrigues (centro) considerou o caso uma afronta e pontuou providências a serem tomadas para reduzir o tráfico e a violência no local Crédito: Eduardo Dias

As imagens de câmeras de segurança que mostraram criminosos ostentando armas na região de São Benedito, em Vitória, no último domingo (7) fizeram com que a cúpula da segurança pública do Espírito Santo adotasse medidas para inibir novas ações dos bandidos. Durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (10), o secretário de Estado e Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, considerou o caso uma afronta e pontuou providências a serem tomadas para reduzir o tráfico e a violência no local. fizeram com que a cúpula da segurança pública do Espírito Santo adotasse medidas para inibir novas ações dos bandidos. Durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (10), o secretário de Estado e Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, considerou o caso uma afronta e pontuou providências a serem tomadas para reduzir o tráfico e a violência no local.

A primeira proposta que o coronel apontou foi a colocação de uma caminhonete da Polícia Militar, com cinco policiais, para circular pelas ruas de São Benedito. Outra ação, segundo Nylton, será todas as semanas, de quinta a domingo, trabalhar com blitz no local e revistar todos os veículos que passarem.

"Consideramos isso (criminosos ostentando armas) uma afronta, e afronta nós enfrentamos. Vamos tomar providências firmes aqui. Primeiro colocar uma guarnição da PM 24 horas por dia, uma caminhonete com cinco policiais de domingo a domingo. Toda quinta, sexta, sábado e domingo vamos colocar quatro pontos de blitz, não vai ficar uma moto sequer sem ser abordada. Outra providência, o pelotão de áreas elevadas do 1º Batalhão da PM focará suas ações em São Benedito e priorizamos a identificação dos indivíduos", afirma.

BAILES ILEGAIS

O secretário acrescenta ainda que, por conta das eleições no último domingo (7), e pela polícia ter focado o trabalho nos locais de voto, os traficantes aproveitaram a madrugada de domingo para segunda-feira (8) para a realização de um baile funk.

"Os criminosos são covardes, mas vai ter resposta e a resposta já começa a ser dada hoje. Constantemente nós impedimos que esses bailes funks aconteçam, e vamos intensificar, não vai acontecer, acabou a baderna. Estamos dedicados, já foram dezenas de bailes que a PM e a Polícia Civil já impediram, mas vamos aumentar esse foco porque a população de bem dessa comunidade precisa estudar, trabalhar, acordar cedo. Nós vamos garantir essa tranquilidade", afirma.

PRENDE E SOLTA

Alexandre Costa Júnior, de 19 anos, já foi detido pela polícia e solto pela Justiça em 14 oportunidades Crédito: Divulgação/PM

Alexandre Costa Junior e já foi detido por tráfico de drogas 14 vezes. Durante a coletiva, o secretário Nylton falou sobre a situação. Um dos indivíduos que aparece no vídeo com uma arma na mão foi identificado coms. Durante a coletiva, o secretário Nylton falou sobre a situação.

"O indivíduo tem 14 passagens, as 14 são por tráfico. Porquê esse prende e solta? Porquê a lei tão frouxa para crimes graves? Afinal de contas, quem ostenta uma metralhadora apontando para cima é um agressor da sociedade, esse cara tem que ficar atrás das grades, mas nós vamos prendê-lo e apreender essas armas como fizemos em Planalto Serramo", concluiu.