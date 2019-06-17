Abalada, mãe é amparada por familiares no enterro da filha morta em assalto

O corpo da estudante Ketelin Costa Sampaio, de 16 anos, foi enterrado na manhã desta segunda-feira (17) no cemitério de Carapina Grande, na Serra. O enterro aconteceu por volta das 11h15 na presença de muitos familiares, que estavam completamente desolados com a situação.

A pedido da família, a imprensa ficou afastada do local onde ocorria o enterro. A mãe da estudante gritava o tempo todo, bastante abalada e consolada por familiares, pedindo que a filha voltasse.

Antes do caixão sair da capela do cemitério em direção onde o corpo seria enterrado, houve uma salva de palmas. Familiares ainda fizeram um apelo, dizendo que o pai da jovem é acamado e, após um AVC, usa fraldas e precisa de doações. Ele não pode comparecer ao cemitério para se despedir da filha.

Com informações de Mayra Bandeira

O CRIME

De acordo com investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), era por volta das 21h quando a vítima, identificada como Ketelin Costa Sampaio, foi ao supermercado com um casal de padrinhos. A vítima, que era moradora de São Diogo, também na Serra, foi ao bairro unicamente para acompanhar os padrinhos nas compras.

Havia cerca de oito pessoas - sendo seis clientes e os proprietários, além do filho deles, de 12 anos - dentro do estabelecimento, que fica na Rua Sofia Sampaio, quando dois criminosos entraram, um deles armado e com capuz no rosto.

Ketelin Costa Sampaio foi morta com um tiro na nuca Crédito: Reprodução/Redes sociais

O bandido armado anunciou o assalto e exigiu os celulares das pessoas que estavam no supermercado. As vítimas não reagiram e entregaram os aparelhos. Enquanto o homem de capuz rendia as pessoas apontando a arma para elas, o comparsa ia recolhendo os celulares e cerca de R$ 150 do caixa.

A dona do estabelecimento, que estava nos fundos do supermercado, foi para a área da frente quando se deparou com a cena do assalto. Assustada, ela retornou para os fundos do comércio. Foi quando o criminoso armado perguntou: "Ela correu?"

As vítimas então disseram que ela apenas tinha voltado para parte de trás. Nesse momento, o criminoso atirou na direção das pessoas e o tiro acabou acertando a adolescente de 16 anos que, muito nervosa, estava sendo amparada por um outro cliente. Ketelin foi baleada exatamente na hora em que ficou de costas e pediu para que um cliente abraçasse ela.

A adolescente morreu na hora. Os clientes entraram em desespero e os bandidos fugiram a pé pelas ruas do bairro.