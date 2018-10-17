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Vila Velha

A 40 dias do casamento, noivos têm carro e convites levados em assalto

Ladrões levaram carro, computador, roupas e celulares. Casal contou com a ajuda dos amigos para refazer os convites a tempo da cerimônia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 14:33

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 14:33

Advogada e noivo foram assaltados a 40 dias do casamento Crédito: Bernardo Coutinho
A 40 dias do casamento, um casal de Vila Velha se viu, de repente, sem os convites da cerimônia e com um prejuízo de mais de R$ 15 mil. Assaltados na noite desta segunda-feira (15), uma advogada, de 27 anos, e o noivo, perderam, além dos convites, o carro, um computador, dois celulares e roupas.
A advogada conta que ela e o noivo estacionaram o carro - um HB20 de cor branca - em frente à casa da mãe, no bairro Santa Mônica, por volta das 21h40, para pegar uma caixa de isopor e acabaram surpreendidos por dois bandidos que chegaram a pé.
Estacionamos o carro aqui na frente e meu noivo entrou para pegar uma caixa de isopor. Ele deixou a porta aberta, eu fiquei no banco do carona esperando ele voltar, porque ia ser muito rápido. Minha mãe veio ajudar ele com a caixa, quando uma pessoa bateu no vidro do carro e falou para passar o celular. O carro estava cheio de coisas, porque a gente já tinha começado a fazer a mudança para nossa futura casa. Tinha mala com roupas novas minhas, coisas que a gente comprou para o banheiros de casa, o computador de trabalho do meu noivo e a caixa com nossos convites de casamento. Levaram tudo
Noiva, assaltada
Os bandidos chegaram a entrar na varanda da casa e só fugiram depois que o pai da advogada apareceu na janela. A única coisa que a mulher conseguiu recuperar, até o momento, foi a bolsa com os documentos pessoais.
Rua onde casal foi assaltado, em Vila Velha Crédito: Victor Muniz
"Me mandaram sair do carro. Eu saí correndo e nisso um outro bandido pulou por cima do capô do carro e entrou dentro da casa da minha mãe. Estava minha mãe e meu noivo, mandaram meu noivo levantar a camisa, viram o celular dele e exigiram o celular dele também. Eram dois iPhones novinhos, o meu dividi em 12x no cartão, não paguei nem a primeira prestação. Tinha 20 dias que eu tava com o telefone. Minha mãe ficou com medo deles entrarem em casa, porque tinha um computador em cima da mesa. Meu pai apareceu na janela e deu um grito: 'o que tá acontecendo aí fora', eles tomaram um susto, entraram no carro e foram embora", contou.
CONVITES
Para refazer todos os convites perdidos, o casal contou com a ajuda dos amigos. "A gente vai ter que fazer tudo de novo, faltam 40 dias para o casamento. Minhas madrinhas e umas amigas se mobilizaram e entraram em contato com a gráfica que fez o convite, eles fizeram outra arte para gente de graça. E uma gráfica aqui de Vila Velha se propôs a imprimir por R$ 2 só o convite, sem o envelope. Um convite fica em média R$ 5, R$ 6", disse, antes de completar.
"A gente está com medo deles usarem o convite, aparecer na festa. Mandamos fazer um convite individual completamente diferente. Até acho que a caixa eles desovaram em outro lugar, jogaram fora. Mas tivemos um prejuízo de R$ 15 mil, fora o carro. Todas as minhas roupas novas, que eu tinha acabado de comprar, vou ter que comprar tudo de novo. Computador, celulares. Um prejuízo grande", lamentou.
Com informações de Victor Muniz

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