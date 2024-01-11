Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

A 3 dias de casar, grávida é sequestrada e até aliança é roubada em Cariacica

Vítima de 27 anos, que está no 5° mês de gestação, ficou cerca de 40 minutos sob poder do criminoso após ser rendida em Campo Grande e teve cartões, celular e aliança roubados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2024 às 12:43

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 12:43

Uma mulher de 27 anos, que está grávida de cinco meses, foi sequestrada e ficou sob poder do criminoso por cerca de 40 minutos na tarde de quarta-feira (10), no bairro Campo Grande, em Cariacica. A vítima está com casamento marcado para o próximo sábado (13), em Guarapari, e teve cartões, documentos, celular e até a aliança de ouro roubados pelo sequestrador.
O momento em que o suspeito invade o carro da grávida foi flagrado por uma câmera de segurança (veja acima). Nas imagens, a vítima entra no automóvel do lado do motorista. Um ônibus passa, mas é possível ver o homem entrando no banco de trás. O criminoso logo deu um golpe no pescoço da mulher.
A mãe da vítima conversou com a reportagem da TV Gazeta e disse que a filha está muito abalada. A mulher contou que o criminoso queria dinheiro e ficou ameaçando matar a jovem. O suspeito não pediu transferências bancárias, mas levou documentos, aliança de casamento, celular e cartões de crédito dela.
"Ele já entrou no carro, deu um golpe de mata leão, pedindo que dirigisse e que era melhor ela ficar quieta. Botou pressão psicológica, queria dinheiro. Ficava pegando os pertences dela. Tirou cartões e aliança, e levou tudo. Ela só tinha muito medo de morrer. Ele ficou o tempo todo dizendo que ia matá-la. Ele liberou ela e disse que era porque estava grávida"
X. - Mãe da vítima
A jovem foi sequestrada em um ponto da rua Bolívar de Abreu, em Campo Grande, por volta de 13h30 – horário de muito movimento na região.
A vítima disse para a mãe que não viu se o criminoso estava armado. Enquanto circulava por vários bairros de Cariacica, o criminoso jogou fora exames do pré-natal, além de documentos que ela precisa para o casamento.
A mãe está indignada com a violência que a filha sofreu e reclama que Campo Grande precisa de mais segurança. A reportagem procurou a Polícia Civil para obter mais detalhes da investigação e a corporação respondeu que, se a vítima tiver registrado um boletim de ocorrência em uma delegacia ou pela internet, o caso está em processo de investigação por uma unidade policial.
A Polícia Militar também foi procurada, mas não respondeu até a publicação desta matéria. 
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Grande Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados