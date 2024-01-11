A 3 dias de casar, grávida é sequestrada e até aliança é roubada em Cariacica

Uma mulher de 27 anos, que está grávida de cinco meses, foi sequestrada e ficou sob poder do criminoso por cerca de 40 minutos na tarde de quarta-feira (10), no bairro Campo Grande, em Cariacica . A vítima está com casamento marcado para o próximo sábado (13), em Guarapari, e teve cartões, documentos, celular e até a aliança de ouro roubados pelo sequestrador.

O momento em que o suspeito invade o carro da grávida foi flagrado por uma câmera de segurança (veja acima). Nas imagens, a vítima entra no automóvel do lado do motorista. Um ônibus passa, mas é possível ver o homem entrando no banco de trás. O criminoso logo deu um golpe no pescoço da mulher.

A mãe da vítima conversou com a reportagem da TV Gazeta e disse que a filha está muito abalada. A mulher contou que o criminoso queria dinheiro e ficou ameaçando matar a jovem. O suspeito não pediu transferências bancárias, mas levou documentos, aliança de casamento, celular e cartões de crédito dela.

"Ele já entrou no carro, deu um golpe de mata leão, pedindo que dirigisse e que era melhor ela ficar quieta. Botou pressão psicológica, queria dinheiro. Ficava pegando os pertences dela. Tirou cartões e aliança, e levou tudo. Ela só tinha muito medo de morrer. Ele ficou o tempo todo dizendo que ia matá-la. Ele liberou ela e disse que era porque estava grávida" X. - Mãe da vítima

A jovem foi sequestrada em um ponto da rua Bolívar de Abreu, em Campo Grande, por volta de 13h30 – horário de muito movimento na região.

A vítima disse para a mãe que não viu se o criminoso estava armado. Enquanto circulava por vários bairros de Cariacica, o criminoso jogou fora exames do pré-natal, além de documentos que ela precisa para o casamento.

A mãe está indignada com a violência que a filha sofreu e reclama que Campo Grande precisa de mais segurança. A reportagem procurou a Polícia Civil para obter mais detalhes da investigação e a corporação respondeu que, se a vítima tiver registrado um boletim de ocorrência em uma delegacia ou pela internet, o caso está em processo de investigação por uma unidade policial.

A Polícia Militar também foi procurada, mas não respondeu até a publicação desta matéria.