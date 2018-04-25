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Crime em Cariacica

'É lamentável a morte de mais um PM', afirma associação

'A violência no ES está tão intensa que atinge, inclusive, os PMs', afirmou o presidente da Associação de Cabos e Soldados da PM, o sargento Renato Martins

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 11:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 11:23
Policial Militar teve carro cercado e foi baleado em Cariacica Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta
Ainda com poucas informações sobre a morte do soldado da Polícia Militar, Lucas Sabino Santos Neto, 26 anos, o presidente da Associação de Cabos e Soldados da PM, o sargento Renato Martins, lamentou a perda na manhã desta quarta-feria (25). O militar foi baleado e morreu no início da madrugada em Itacibá, Cariacica. Em 2018, dois PMs foram assassinados
"É lamentável a morte de mais um policial. A gente ainda não tem informações precisas sobre como foi, sobre alguma linha de investigação. Qual foi a razão, se foi assalto. A gente não tem nenhuma informação nessa direção. Mas é lamentável. Eu diria que é revoltante. A violência no Estado está tão intensa que está atingindo, inclusive, os policiais militares."
Renato Martins, presidente da Associação de Cabos e Soldados da Policia Militar Crédito: Ricardo Medeiros | AG
O presidente afirmou que membros da associação irão entrar em contato os militares do 7° Batalhão da Polícia Militar que atenderam a ocorrência e buscar a família para ver se está precisando de algum suporte. "Agora ainda temos pouquíssimas informações. Soube da morte hoje de manhã", disse.
O CASO
Lucas Sabino Santos Neto, que não estava trabalhando, foi levar um amigo em casa quando o carro em que ele estava, um Chevrolet Corsa Classic, foi atacado por bandidos quando o veículo passava próximo a um bar.
Lucas, que foi baleado no peito, chegou a ser socorrido por uma viatura da PM para um hospital particular do município, mas não resistiu e morreu. O amigo do soldado, um frentista, 22 anos, foi baleado de raspão no peito. O bandido que atirou no PM foi baleado na panturrilha e socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória.
Segundo o tenente-coronel Gomes, dez testemunhas que viram o crime foram conduzidas para a Delegacia Regional de Cariacica para prestar depoimento.
PM DIRIGIU POR ALGUNS METROS
Ainda de acordo com o tenente-coronel Gomes, mesmo baleado, Lucas ainda dirigiu o carro por alguns metros, mas bateu o carro no muro de uma casa. O soldado era lotado no 7º Batalhão da Polícia Militar, em Cariacica. Ele era policial há 4 anos, se formou na turma de 2014 e era natural do Rio de Janeiro.
(Com informações da TV Gazeta)

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