'Cena horrível. Só me lembro da freada e do clarão', diz vitima de acidente

Ghilbert Oliveira, 19 anos Crédito: Marcelo Prest

Gazeta Online, ele lembra como conseguiu sair do veículo e ajudar uma criança, que também estava no Corsa. O dono do lava jato onde Ghilbert trabalha, Wileçon Ferreira da Silva, morreu na colisão. Veja o relato. Único passageiro do carro atingido por uma caminhonete na contramão na noite deste domingo (21), na Serra , que já teve alta médica, Ghilbert Oliveira, 19 anos, contou o que viu no momento da batida. Em entrevista ao, ele lembra como conseguiu sair do veículo e ajudar uma criança, que também estava no Corsa. O dono do lava jato onde Ghilbert trabalha, Wileçon Ferreira da Silva, morreu na colisão. Veja o relato.

O ACIDENTE

"Eu me lembro que eu estava atrás do carro. A gente tava vindo na nossa mão certa, a S10 vindo na contramão e colidimos de frente. Só me lembro que me segurei bem firme na poltrona, do banco da frente do carona e vi a hora que colidiu. Aquela pancada, e ali apaguei... Quando eu estava saindo de dentro carro, eu ouvi a voz do menino chamando, gritando ai, ai. Abri a porta do carro, ele foi e desceu. Assim que ele desceu, eu consegui fechar a porta do carro e sentei. Na hora que eu sentei no chão, já não tive mais reação de levantar."

LEMBRANÇA

"Aquela cena lá é horrível. Só me lembro o momento da freada e do clarão no meu rosto. E eu já apagando, só escutando o barulho do impacto."

FAMÍLIA

"Estava pensando no meu filho, na minha esposa, como eles iam ficar aqui, porque eu não sabia se ia ficar vivo depois do acidente. Eu desci do carro no susto. Fiquei sentado lá. O meu corpo todo começou a doer. Comecei a ficar preocupado com todo mundo aqui. Rapaz, na hora ali você não tem muita reação pra nada. É muito rápido e, quando você olha, já foi. A preocupação depois... Começou a chegar um monte de gente, aí foram socorrer o pessoal."

VÍTIMAS INTERNADAS

"É muito triste. Eu não tenho nem palavras pra falar. Meu coração está partido, só de saber que eles estão no hospital em estado grave, a menina. É muito triste pra mim."

DORES

"Estou sentido dor na cabeça. Minha coluna está doendo muito. Machuquei a mão, o braço, a perna."