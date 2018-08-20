'Abaixe vidro do carro', diz pichação em avenida onde jovem foi morta. FOTO: ARI MELO/TV GAZETA Crédito: Reprodução/TV Gazeta

TV Gazeta foi à Avenida Brasil, em Morada da Barra, A equipe dafoi à Avenida Brasil, em Morada da Barra, Vila Velha , na manhã deste domingo (19) e constatou que muros têm palavras de ordem pichadas. As mensagens dizem: "Tire o capacete, abaixe o farol e o vidro do carro". Na noite de sábado (18), a vendedora Thaís de Oliveira Rodrigues , de 22 anos, foi morta ao ser atingida nas costas no carro onde estava com a família.

O vidro do veículo a família abaixou, mas, mesmo assim, não foi suficiente. São as regras impostas pelo crime. Mesmo depois do que aconteceu, a reportagem da TV Gazeta não viu movimentação policial no bairro. Enquanto isso, no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória estavam os pais de Thaís inconsoláveis, aguardando o corpo da filha. O padrinho da jovem conversou com a imprensa.

Muros pichados em Morada da Barra, Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Ninguém esperava a perda de uma pessoa que estava no início da vida, com a carreira toda pela frente. A Thaís foi uma pessoa maravilhosa."

A tia de Thaís, que dirigia o veículo no momento do crime, relatou como tudo aconteceu.

Tia da jovem morta em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Não anunciou assalto, nada. Só falou 'parou' e já deu o tiro. Primeiro deu o tiro e falou 'parou'. Aí eu não tive outra reação, a não ser acelerar, acelerar, e eles continuaram atirando. Foram muito tiros, parecia que a gente era bandido e eles eram a polícia e estavam fazendo justiça. Na verdade, nós somos de paz. Nós tínhamos acabado de sair da igreja", contou a tia da jovem.