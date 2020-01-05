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Uma das fundadoras da Pimpolho, Nilza Vieira morre aos 91 anos

Ela  fundou, em 1962,  junto ao esposo, uma das mais importantes empresas de calçados infantis

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 18:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 18:10
Nilza Vieira de Azevedo morreu aos 91 anos em decorrência de infarto Crédito: Reprodução/Redes sociais
Morreu na noite deste sábado (4) uma das fundadoras da empresa Pimpolho Produtos, Nilza Vieira de Azevedo. Natural de Sergipe, Nilza tinha 91 anos de idade e sofreu um infarto em Vila Velha. O enterro será neste domingo (5), a partir das 17h, no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.
Nilza fundou junto ao esposo, José Tavares de Brito, no ano de 1962, um negócio na garagem de sua casa para venda de calçados infantis, meias e cuecas. Surgiu, assim, a Pimpolho, com sede em Vila Velha.
Em comunicado divulgado neste domingo (5) a empresa destacou que "Sr. José e Nilza multiplicaram o DNA da família nos produtos para todas as fases das crianças. Diariamente são fabricados 20 mil pares de calçados na linha de produção da empresa, que são distribuídos em pontos de venda em todo território nacional. Além disso, atua também mercado de vestuário, acessórios e puericultura".
O comunicado prossegue destacando que "seguirá a história da Pimpolho levando o propósito de Nilza em memória, que passa de geração em geração, trabalhando com muita dedicação e reforçando a qualidade, que são os pilares da marca.
Homenagem prestada pelo artista Zota Coelho a Nilza Vieira de Azevedo Crédito: Zota Coelho

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