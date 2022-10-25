Morre o jornalista Angelo Passos aos 73 anos

Morreu na manhã desta terça-feira (25) o jornalista Angelo Passos, aos 73 anos. Ele estava internado há mais de um ano em tratamento de um câncer, mas não resistiu.

A Gazeta, onde foi redator, editor de Angelo Passos trabalhou por mais de 50 anos emonde foi redator, editor de Economia , editorialista e, por último, colunista de Economia , função que exerceu até 2020. Ele ainda trabalhou como assessor de imprensa na Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

Apaixonado pela profissão, ajudou a formar e inspirou gerações de jornalistas. Por meio de suas reportagens e colunas em A Gazeta, contou a história do desenvolvimento econômico do Estado nas últimas décadas, desde a agricultura até o crescimento industrial. Competência que o levou a ser homenageado pela Findes, em 2009.

"Escrever sobre a economia capixaba é um exercício fascinante. As peculiaridades são muitas. A formação, o crescimento, a diversificação e a modernização da base produtiva capixaba transmitem ao pesquisador uma sensação de vencer desafios. Acompanho esse processo há mais de três décadas”, disse Angelo Passos, em 2006, ao comentar uma das reformulações pelas quais sua coluna passou no jornal.

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O grande conhecimento da área de Economia que o jornalista sempre demonstrou nas páginas e, posteriormente, no site de A Gazeta é destacado pelo presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg.

"Angelo era tímido, mas tinha um texto brilhante, com um conhecimento profundo na área de Economia . Sua presença sempre foi marcante na redação de A Gazeta. Ele era uma referência para os mais novos em sua área", afirma Café.

VEJA ABAIXO HOMENAGEM FEITA AO TRABALHO DE ANGELO PASSOS EM A GAZETA, EM 2006

Editorial publicado em homenagem a Angelo Passos, em 2006, em A Gazeta Crédito: A Gazeta

Na vida pessoal, os amigos lembram que Angelo sempre foi muito dedicado à mãe, acompanhando-a até os últimos anos da vida. Outra característica marcante era a generosidade. Religioso, ele costumava fazer doações para entidades de caridade, atitude que sempre preferiu manter em sigilo.