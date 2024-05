Morre o chef de cozinha capixaba Carlos Mariano Miranda Ayres

É com muito pesar que familiares e amigos comunicam o falecimento de Carlos Mariano Miranda Ayres, também conhecido como Cassinho, ocorrido neste domingo (19/05). O velório será realizado na segunda-feira (20/05), das 8h às 9h, na capela do cemitério e crematório Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha. Logo após o velório, o corpo será cremado.



Cassinho tinha 60 anos e deixa um filho, Guilherme, e a namorada, Giovanna. O capixaba teve uma notável carreira como chef de cozinha e também era um membro muito atuante na Associação de Moradores da Praia do Canto (AMPC), bairro onde viveu até seus últimos dias, fazendo parte do Conselho Fiscal da instituição.