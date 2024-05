Morre o aposentado Jovino de Jesus, aos 78 anos

É com pesar que familiares comunicam o falecimento do aposentado Jovino de Jesus, aos 78 anos, nesta quarta-feira (22). Ele estava em tratamento contra um câncer e passou por uma cirurgia na última semana, vindo a óbito nesta quarta.



Jovino deixa a esposa, Euridice Ferreira de Jesus, os filhos, Giliard Ferreira de Jesus e Gilmar Ferreira de Jesus, e o neto, Bernardo Cardoso Ferreira.



O velório será nesta quinta-feira (23), a partir das 8 horas, na Igreja Presbiteriana de Carapina, na rua Portugal, nº 92, em Carapina Grande, Serra. O sepultamento está previsto para as 15h30, no Cemitério Municipal de Carapina, na Serra.