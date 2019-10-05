Morre Nelson Bonfante, primeiro diretor técnico da TV Gazeta

Faleceu neste sábado (5) o engenheiro Nelson Bonfante Demaria (1926-2019). Nelson foi o primeiro diretor técnico da TV Gazeta – sendo contratado em 1975 – antes da inauguração da emissora, e deixando a direção técnica em 1990. Conhecido como “Coração da TV Gazeta”, Nelson foi o responsável por toda a parte de instalação da TV.



“Entrei na Rede Gazeta para montar a TV. Na época, não tinha nada de televisão. Minha função era a manutenção da TV, era manter a emissora em pé. No início era muito diferente do que é hoje, tudo era improvisado”, disse Nelson em entrevista realizada em 2016.

O presidente do Conselho de Administração da Rede Gazeta, Cariê Lindenberg, destaca a importância do trabalho de Nelson. “Desde o primeiro momento foi muito fiel à empresa. Mesmo aposentado ele continuou, durante um tempo enorme, passando a parte técnica para o Paulo Canno, que o substituiu”, destaca.

Nelson Bonfante, engenheiro que construiu a TV Gazeta. Crédito: Reprodução Globo Repórter

Cariê lembra de quando Nelson chegou a Vitória. “Eu estava aflito, esperando por ele, mas nos desencontramos de uma forma incrível. Só fui encontrá-lo quando voltei para a Rede e ele estava me esperando na antessala do meu local de trabalho”, diverte-se ao lembrar.

“Depois, fomos até um restaurante na Praia do Suá e lembro que escrevemos em um papel, desses de embrulho, o cronograma para a instalação da TV. E em 11 de setembro de 1976 a TV foi ao ar assim como previa o cronograma”, destaca.

Paulo Canno, diretor de Tecnologia da Rede Gazeta, lembra que conheceu Nelson ainda em 1983. “Ele quem me chamou para vir para Vitória. Antes eu morava em São Paulo e vim para montar a Rádio Gazeta AM. Fiz amizade com o Nelson e alguns anos depois ele me chamou para trabalhar com ele na TV”, lembra. “Fora meus pais, talvez seja a pessoa que mais tenha marcado a minha vida”, completa Paulo.

DESPEDIDA

O sepultamento de Nelson, que faleceu em função de uma queda, vai acontecer neste domingo (6), às 16 horas, no cemitério Jardim da Paz, em Laranjeiras, Serra. O velório acontecerá no mesmo local.

Segundo a viúva de Nelson, Suely, o ex-funcionário da Rede Gazeta estava internado desde o dia 26. "Ele estava com uma válvula calcificada, esperando a liberação para colocar um cateter. Estávamos saindo de casa para ir ao médico quando ele sentiu uma tontura, caiu e quebrou o fêmur", explica. "Depois disso a situação foi se agravando e hoje ele faleceu", acrescenta.

Nelson deixa a viúva e um casal de filhos.

Cariê Lindenberg, presidente do Conselho da Rede Gazeta, e Nelson Bonfante, engenheiro que construiu a TV Gazeta, em imagem de arquivo. Crédito: Reprodução Globo Repórter

