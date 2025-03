Luto oficial

Morre Jozail Fugulim, ex-vereador de São Mateus

Ex-policial e bombeiro, ele fez carreira na Segurança Pública e foi vereador da cidade do Norte do Estado entre 2016 e 2020

Jozail Fugulim, de 54 anos, morreu após sofrer um acidente. (Redes Sociais )

Morreu, na última quinta-feira (20), o ex-vereador de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, Jozail Fugulim, de 54 anos. Ele estava internado no Hospital Estadual Roberto Silvares, no município. A prefeitura da cidade informou que o ex-vereador foi vítima de um acidente ocorrido em 4 de março, mas disse que não daria detalhes do ocorrido.

Jozail nasceu em Nova Venécia, mas foi em uma cidade vizinha onde decidiu construir sua história. Atualmente, o ex-vereador ocupava o cargo de secretário-adjunto de Finanças da Câmara de Vereadores de São Mateus.

Ele foi eleito vereador em 2016 pelo então partido PTB. Segundo a Câmara de São Mateus, Jozail iniciou a carreira como servidor público em 1990 na Polícia Militar capixaba. Em 1997 foi para o Corpo de Bombeiros, onde permaneceu até o ano de 2016.

O prefeito de São Mateus, Marcus da Cozivip (Podemos), decretou luto oficial de três dias na cidade. Em nota, a prefeitura da cidade disse que a morte de Jozail é irreparável. "Jozail dedicou sua vida ao serviço público e à comunidade mateense. Durante seu mandato como vereador, destacou-se pelo alto grau de qualidade no serviço prestado, sempre trabalhando para o bem-estar e desenvolvimento de nossa cidade. Sua conduta íntegra e respeitável deixou um legado de dedicação e compromisso com o bem comum", declarou a administração municipal.

Nas redes sociais, a Câmara de Vereadores de São Mateus divulgou que se solidariza com os familiares e amigos da vítima: "Seu legado e dedicação ao serviço público permanecerão na história do nosso município".

