Morre José Braulio Bassini, empresário e ex-presidente da Findes, aos 89 anos

Após uma árdua batalha contra um câncer de pulmão, morreu na madrugada deste domingo (24) o empresário José Braulio Bassini, aos 89 anos. Ex-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e ex-vice da Junta Comercial do Estado, ele vivia mais dedicado à família nos últimos anos.

Pai de quatro filhos, Bassini era católico praticante e tinha como hobby cozinhar, especialmente a moqueca capixaba, prato que gostava de fazer para reunir a família em casa, segundo conta o caçula dos irmãos e que recebeu o mesmo nome do empresário.

"Ele sempre foi muito caseiro e, depois que se aposentou, ficava mais tempo com a família. Todo sábado tinha que ter a moqueca e ele que fazia", conta, com orgulho, José Braulio Bassini Filho.

Empresário do ramo de confecções, José Braulio, o pai, foi presidente da Findes no período de 1992 a 2000. Seis anos mais tarde, num projeto da federação chamado "Contando Histórias", ele relembrou um pouco de sua trajetória. Naquela ocasião, ficou evidente como contribuiu para a criação do Programa Integrado de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores (Prodfor) e promoveu a implantação de uma unidade do Senai em Colatina. Por suas contribuições, em 2017 o centro integrado no município do Noroeste capixaba recebeu o nome do empresário.

Em nota de pesar, a presidente da Findes, Cris Samorini, também destacou a importância de Bassini, a quem se referiu como uma relevante liderança da indústria capixaba. Ressaltou ainda que, além do setor de vestuário, ele empreendeu no segmento de papel e celulose e esteve à frente de sindicatos como Sinvesco, Sinconfec e Sindipapel.

"Bassini teve papel fundamental no desenvolvimento capixaba e no estímulo ao associativismo, em especial realizando um forte trabalho em prol do fortalecimento das micro e pequenas indústrias. É reconhecido ainda por ter criado e estimulado importantes programas ligados a melhorias de processos e à gestão da qualidade, a exemplo do Prodfor", pontuou Cris Samorini.

Ainda em nota, a atual presidente da Findes exaltou que a dedicação de Bassini nesse tema contribuiu para que a indústria capixaba ampliasse o seu mercado tanto local quanto nacionalmente, impulsionando as empresas do Estado a ganharem grande protagonismo na cadeia de fornecimento das grandes indústrias brasileiras.

José Braulio, o filho, lamenta a perda do pai, mas está convicto de que ele precisava descansar da batalha que enfrentava, mas, sobretudo, está ciente do legado que ele deixou, não apenas como empresário, mas no cotidiano familiar e de amigos.

"Meu pai era muito correto, muito íntegro, muito honrado. Tinha um coração enorme, mas não alardeava as ações dele. Para mim, é muito mais que um exemplo, é uma diretriz na minha vida, uma linha a ser seguida. Tomara que eu faça por honrar todas essas diretrizes."

O velório de José Braulio Bassini está sendo realizado no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória, e o sepultamento está marcado para as 15 horas deste domingo, no jazigo da família.