Morre João Angelo Baptista, ex-presidente do Asilo de Vitória, aos 82 anos

É com profunda tristeza que a família comunica o falecimento de João Angelo Baptista (28/12/1943 – 04/01/2026), aos 82 anos, neste domingo (04/12). Ele foi presidente do Asilo dos Idosos de Vitória por 15 anos, onde conduziu o trabalho com responsabilidade, humanidade e compromisso com a dignidade de cada residente, segundo publicação da instituição.
“A cidade de Vitória perde um grande benfeitor Nós perdemos um líder cujo legado permanece vivo na história do asilo na vida de tantos idosos que aqui encontraram cuidado e acolhimento”, publicou o Asilo dos Idoso de Vitória nas redes sociais.
João Angelo Baptista deixa a esposa, Aliete, filhos, genros, noras e netos. A despedida acontece nesta segunda-feira (5/01), a partir das 11 horas, no Cemitério Jardim da Paz, no Civit II, na Serra. O sepultamento será às 17 horas.
