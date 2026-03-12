Morre Jesuína Marlene de Menezes Perini, aos 83 anos

Morreu nesta quarta-feira (11), aos 83 anos, Jesuína Marlene Tavares de Menezes Perini (14/07/1942 - 11/03/2026). Casada há 56 anos com Norival Rizzo Perini, era natural de Espírito Santo do Pinhal, no interior de São Paulo, onde morava. No entanto, a família viveu por 15 anos em Vila Velha (ES), entre 1997 e 2012, quando o marido veio para o Estado devido ao trabalho com o comércio de café.



Professora por formação, Marlene, como era chamada, dedicou a vida a cuidar dos três filhos, Raquel de Menezes Perini, Henrique de Menezes Perini e Mariana Tavares de Menezes Perini Caliman Rangel.

Mariana, jornalista radicada no Espírito Santo, trabalha há 28 anos na Rede Gazeta, onde já passou pela redação e hoje atua como gerente do Estúdio Gazeta e assina a coluna Pelo Mercado.

"Minha mãe foi uma mulher que viveu para cuidar. Cuidar da família, dos filhos, dos netos e do marido, com quem viveu um grande amor. Nós, filhos – e posso falar por meu pai também –, só temos a agradecer por esse exemplo de filha, mulher, mãe e avó, e por todos os momentos e memórias que ela nos deixou como herança", afirma.

Recentemente, Marlene esteve no Espírito Santo para passar as festividades de fim de ano, onde viveu momentos felizes com a família e amigos em Vila Velha.

A cerimônia de despedida acontece nesta quinta-feira (12), no Cemitério Municipal de Espírito Santo do Pinhal, onde o sepultamento será às 16 horas.

