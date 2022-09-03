Morre Estevão Covre, ex-combatente da 2ª Guerra e fundador da Casa do Adubo

Morreu neste sábado (3), em Vitória, o ex-combatente da 2ª Guerra Mundial e fundador da Casa do Adubo, Estevão Covre, aos 101 anos. O empreendedor deixa quatro filhos: Nicolau Covre, João Bosco Covre, Julia Helena e Maria Auxiliadora.

O velório ocorre das 17h às 22h, neste sábado (3), no Cemitério Jardim da Paz, em Laranjeiras, na Serra, e continua no domingo, das 9h às 14h40. O sepultamento está marcado para as 15h, no mesmo local.

Em uma rede social, a Casa do Adubo manifestou pesar pelo falecimento do seu fundador. "Hoje, o sr. Estevão Covre infelizmente nos deixou, aos 101 anos. Mais do que comandar a Casa do Adubo desde 1949, onde trouxe muito desenvolvimento e impactos inesquecíveis, ele era um excelente pai, avô e bisavô. Desejamos muita paz à família e amigos. Muito obrigado por tudo, Sr. Estevão”, manifestou o texto.