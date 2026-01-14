Luto
Morre Cleir Santos, do famoso bar de Santo Antônio

Dona de bar tradicional de Vitória, Cleir tentava se recuperar de um problema pulmonar grave

Vitória
Publicado em 14/01/2026 às 19h03

Figura popular do bairro Santo Antônio, em Vitória, Cleir Santos, do Bar da Cleir, faleceu nesta quarta-feira (14), aos 66 anos, após três meses tentando se recuperar de um problema pulmonar grave. A informação foi divulgada pelo próprio estabelecimento, por meio das redes sociais.

O bar é um dos mais tradicionais da região, sendo ponto de encontro de artistas, boêmios, figuras do samba capixaba e moradores da Capital de um modo geral. Cleir, que estava à frente do bar desde 1994, ficou famosa não apenas pelo jeito simples e acolhedor, como também por servir moqueca capixaba até altas horas da madrugada.

Além disso, foi Diretora de Harmonia da Escola de Samba Novo Império, sendo o Carnaval uma de suas paixões além da gastronomia. Em postagem nas redes sociais, a agremiação a descreveu como uma pessoa ímpar, que sempre foi e será um exemplo de força para todos.

Informações sobre o enterro serão divulgadas em breve, segundo a equipe do estabelecimento.

