Morre Cleir Santos, do famoso bar de Santo Antônio

Figura popular do bairro Santo Antônio, em Vitória, Cleir Santos, do Bar da Cleir, faleceu nesta quarta-feira (14), aos 66 anos, após três meses tentando se recuperar de um problema pulmonar grave. A informação foi divulgada pelo próprio estabelecimento, por meio das redes sociais.



O bar é um dos mais tradicionais da região, sendo ponto de encontro de artistas, boêmios, figuras do samba capixaba e moradores da Capital de um modo geral. Cleir, que estava à frente do bar desde 1994, ficou famosa não apenas pelo jeito simples e acolhedor, como também por servir moqueca capixaba até altas horas da madrugada.